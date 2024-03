Warszawa doczeka się czwartej linii metra. Rada miasta wyłożyła miliony

W czwartek 15 marca Rada Warszawy wpisała do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 56 mln zł na prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. Połączy ona Białołękę, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wolę, Ochotę, Mokotów, Włochy i Wilanów. We wstępnych założeniach – uwzględnionych w masterplanie dla Warszawy do 2050 roku – linia będzie mieć długość 26 km i 23 stacje, w tym 2 wspólne dla linii M4/M2 i M4/M3. Na trasie nowej linii znajdzie się kilka węzłów przesiadkowych do linii metra M1 (stacja Marymont), M2 (Rondo Daszyńskiego), M3 (Żwirki i Wigury) i M5 (Plac Narutowicza), a także do naziemnej komunikacji miejskiej oraz linii kolejowych - radomskiej, średnicowej i obwodowej nr 20.

"Nowoczesna i wygodna komunikacja miejska to dla nas absolutny priorytet. Tylko w trakcie tej kadencji oddaliśmy do użytku 11 stacji metra, a obecnie trwa budowa trzech kolejnych – na linii M2. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli korzystać w Warszawie z 42 stacji, a długość metra w stolicy wynosić będzie prawie 44 km" – stwierdził prezydent stołecznego miasta Rafał Trzaskowski. "Ale na tym nie poprzestajemy. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie trzeciej linii metra, a dziś Rada Warszawy zdecydowała o przeznaczeniu pieniędzy na prace przedprojektowe IV linii metra" – dodaje polityk.

Warszawskie metro z czwartą linią, choć trzeciej jeszcze nie ma

Zdaniem przedstawicieli stołecznego ratusza zabezpieczenie środków umożliwi ogłoszenie jeszcze w tym miesiącu przetargu na prace przedprojektowe dla całej planowanej IV linii metra. "To niezwykle ważny etap prac przygotowujących tę inwestycję do realizacji. Uzyskane analizy i dokumentacja pozwoli na precyzyjną lokalizację linii, stacji, wyjść oraz powiązań pomiędzy linią metra i komunikacją naziemną" - twierdzą urzędnicy.

Celem prac przedprojektowych jest m.in. potwierdzenie możliwości posadowienia stacji metra w określonym wstępnie miejscu. Wybrany w przyszłym przetargu wykonawca sprawdzi kwestie związane z warunkami geologicznymi, ewentualnymi kolizjami sieci, a także istniejącą lub planowaną zabudową. Analizowane będą również kwestie technologii i późniejszej eksploatacji, np. prowadzenia ruchu pociągów. Prace przedprojektowe linii M4 powinny zakończyć się do 2028 r.