Nie żyje Marcello Gandini. Zaprojektował pierwszy supersamochód i słynne drzwi

Trudno jest wartościować sztukę, bo jej postrzeganie to indywidualna sprawa. Dla mnie najpiękniejszym autem świata zawsze było Lamborghini Miura. Skądinąd wiem, że nie jestem w tej opinii odosobniony. Pierwszy supersamochód w historii Marcello Gandini zaprojektował dla studia Bertone, kiedy miał zaledwie 27 lat.

Marcello Gandini stworzył supersamochód i "lambo doors". To tylko niektóre z jego pomysłów

Potem z deski kreślarskiej włoskiego designera wjechały na ulice kolejne kultowe modele marki z Sant’Agata Bolognese: Espada, Urraco, Jarama, Countach i Diablo. Futurystyczne kanciaste nadwozia miały duży udział w światowym sukcesie tej marki, a echa pomysłów Gandiniego przetrwały w jej genach do dziś. To on wymyślił samochodowe drzwi otwierane do góry w wyjątkowy sposób, jak ostrza nożyc. "Lambo doors" zadebiutowały w 1968 roku w koncepcyjnej Alfie Romeo Carabo, a później trafiły do kultowego Lamborghini Countach.

Marcello Gandini urodził się 26 sierpnia 1938 r. w Turynie. Był synem dyrygenta orkiestry symfonicznej. Kiedy Gandini skończył szkołę w 1963 roku, poprosił Nuccia Bertone, o zatrudnienie w jego firmie. Giorgetto Giugiaro, który wówczas był głównym projektantem Gruppo Bertone się nie zgodził. Gandini został przyjęty do pracy dopiero dwa lata później, po odejściu Giugiaro do studia Ghia. Gandini pracował dla Bertone studia przez 14 lat i zbudował w tym czasie na nowo wizerunek włoskiego producenta supersamochodów Lamborghini.

Oprócz najsłynniejszych modeli tej marki Włoch zaprojektował inne supersamochody: Cizetę Moroder V16T, Bugatti EB110, De Tomaso Panterę, Ferrari Dino 308GT4, Lancię Stratos, Renault 5 Turbo (on i Marc Deschamps) oraz wiele modeli Maserati: Khamsin, Quattroporte 4. gen. i Shamal. Gandini specjalizował się w superautach, ale nie ograniczał się do nich. Dzięki niemu powstały takie motoryzacyjne ikony jak Renault 5 drugiej generacji (tzw. Supercinq), Citroen BX, Fiat 132 i pierwsze BMW serii 5 (E12), a nawet ciągnik siodłowy Renault Magnum.

W wielu współczesnych autach można dostrzec kanty spopularyzowane przez Gandiniego

Trudno przecenić wpływ Marcella Gandiniego na to, jak wyglądają współczesne samochody. Nikt tak jak on nie kochał kantów, klinów oraz wszelkiego rodzaju eksperymentów z powierzchniami i nietypowymi kształtami (np. półeliptyczna przednia szyba w Lancii Stratos). Nie wszyscy to pamiętają, ale Lamborghini Miura było przełomowym modelem nie tylko w historii włoskiej marki, ale i dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Miura, gdy zadebiutowała w 1966 roku, była pierwszym drogowym samochodem sportowym z silnikiem umieszczonym centralnie z tyłu za dwoma fotelami. Ta koncepcja szybko zaczęła być kopiowana przez innych producentów, bo zapewniała piękne proporcje oraz idealny rozkład masy, tak ważny w sportowym aucie. Dlatego Lamborghini Miurę nazywa się pierwszym supersamochodem na świecie.

Dziennikarz portalu Goodwood.com, związanego z najsłynniejszymi klasycznymi motorsportowymi imprezami na świecie (m.in. Festival of Speed), umieścił Gandiniego na pierwszym miejscu listy 12 najsłynniejszych projektantów świata. Nikt tego nie podważa, mimo że w tej branży błyszczy wiele innych gwiazd. Dowody wielkości włoskiego projektanta wciąż jeżdżą po ulicach. Marcello Gandini zmarł 13 marca 2024 r. w miejscowości Rivoli w Piemoncie.