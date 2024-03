Polskie i europejskie przepisy, wbrew temu, co często się pisze, wcale nie skupiają się na masowym odbieraniu kierowcom prawa jazdy i blokowaniu komukolwiek dostępu do jazdy samochodem. Wręcz przeciwnie. Nawet teraz, kiedy trwa debata o obowiązkowych badaniach dla seniorów, nie ma ona na celu odbierania uprawnień. To skrajne przypadki. Europejskie organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w ruchu drogowym apelują by badać kierowców, ale w razie wykrycia problemów ze wzrokiem pomagać im w bezpiecznym powrocie za kierownicę. Od tego są w prawie jazdy specjalne kody. W Polsce popularnym jest choćby 01.06.

Kod w prawie jazdy - gdzie znajdę, co oznaczają

Znajdziecie je w rubryce 12 na odwrocie prawa jazdy. Poszczególne kody oznaczają ograniczenia, jakie mamy w prowadzeniu pojazdów, a więc i obowiązki, jakie musimy spełnić. Kod 01.06 zostanie tam wpisany, jeśli podczas badania lekarskiego doktor stwierdzi, że ze względu na problemy ze wzrokiem do bezpiecznej jazdy potrzebujemy okularów lub soczewek kontaktowych. Wtedy w prawku pojawia się stosowny zapis, a my możemy korzystać z naszych uprawnień, o ile oczywiście mamy okulary lub soczewki. Bez nich jeździć nie wolno.

Lista kodów jest bardzo długa. Pełną znajdziecie w TYM MIEJSCU, a my wypiszemy tutaj te najpopularniejsze. Najczęściej kody ograniczeń dotyczą wzroku kierowców, ponieważ nawet mała wada, która nie przeszkadza podczas codziennych zajęć w samochodzie po zmroku może znacznie obniżyć percepcję kierowcy i utrudnić mu bezpieczną jazdę.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 01 wymagana korekta wzroku

01.01 - okulary.

01.02 - soczewki kontaktowe.

01.03 -szkła ochronne.

01.04 - szkło matowe.

01.05 - przepaska na oko.

01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 02 wymagana korekta słuchu

02.01 - aparat słuchowy jedno uszny.

02.02 - aparat słuchowy obu uszny.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 03 wymagane używanie protez narządu ruchu podczas jazdy

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej.

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej.

Mandat za brak prawa jazdy. Policjanci zawsze sprawdzają kody

Kodów wpisanych w prawo jazdy nigdy nie wolno ignorować, ponieważ są one kluczem do bezpieczeństwa na drodze. Kierowca dostał uprawnienia na dany typ pojazdów tylko pod warunkiem, że się do nich stosuje. Jeśli tego nie robi, to stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Dlatego policjanci zawsze sprawdzają, czy kierowca stosuje się do kodów.

Kara jest bardzo dotkliwa, ponieważ osoba ignorująca kody jest traktowana, jakby jechała bez odpowiednich uprawnień. Po zaostrzeniu taryfikatora mandat za brak prawa jazdy wynosi 1500 złotych. To jednak oczywiście nie koniec kłopotów. Po otrzymaniu mandatu kierowca nie może odjechać z miejsca kontroli (nie ma w końcu uprawnień...), musi więc znaleźć kogoś, kto przestawi samochód za niego albo zapłacić za lawetę. W skrajnych przypadkach taka sprawa może się nawet skończyć w sądzie, ale to dotyczy naprawdę rażącego ignorowania przepisów. Za wyskoczenie do sklepu z lekką wadą wzroku bez okularów nikt nie będzie wysyłał kierowcy do sądu. Skończy się na mandacie i kłopotach z samochodem, którym nie można dalej jechać.