O tym, że CEPiK przestał działać, można dowiedzieć się z komunikatów w mediach społecznościowych oraz wiadomości na stronach internetowych urzędów w całej kraju. Alarmują starostwa, miasta i dzielnice, głównie po to, aby oszczędzić czas kierowcom. Jeśli wybieracie się właśnie zarejestrować kupione auto, poczekajcie chwilę, aż awaria elektronicznego systemu zostanie usunięta.

Globalna awaria systemu CEPiK. Usunięcie usterki może trochę potrwać

Jeśli CEPiK nie działa, urzędnicy w wydziałach komunikacji nie mogą przeprowadzić procesu rejestracji nowego auta, więc i tak wrócicie do domu z kwitkiem, ale tylko tym przysłowiowym. Co gorsze, problem pojawi się nie tylko przy próbie rejestracji samochodów, ale również praw jazdy i paszportów, a nawet zatwierdzeniu wyniku badania technicznego, do czego również jest potrzebny działający CEPiK. Obsługa takich klientów została wstrzymana do odwołania, m.in. w Grodzisku Wielkopolskim, Gorzowie, Częstochowie i Opolu, a lista się wydłuża z każdą chwilą. To zła wiadomość dla kierowców, którym policja zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu za zły stan techniczny. Nawet jeśli przeszedł pomyślnie badanie w stacji kontroli pojazdów, do momentu zarejestrowania jego wyniku w internetowym systemie ewidencji, nie może być dopuszczony do ruchu.

Jeśli chcecie zarejestrować samochód, zróbcie to innego dnia. Dzisiaj nie działa CEPiK

Problem z funkcjonowaniem Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest globalny - występuje w całym kraju. Zawiadamiają o tym urzędy w różnych miejscowościach, przede wszystkim z zachodu Polski, ale nikt nie wie, dlaczego CEPiK odmówił posłuszeństwa. Z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która nadzoruje podsystem CEPiKU-u "Pojazd i Kierowca" dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że przyczyna prawdopodobnie nie leży po stronie samego systemu. Powodem braku dostępu do CEPiK-u może być awaria infrastruktury w Wielkopolsce. Globalny nadzór nad CEPiK-iem sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji. Na razie wydziały komunikacji otrzymały tylko informację, że informatycy pracują nad znalezieniem przyczyny problemów z CEPiK, a działanie systemu powinno zostać przywrócone jeszcze dziś (12 marca). Jednak z załatwieniem jakiejkolwiek sprawy w urzędzie miasta, starostwa, czy dzielnicy, a zwłaszcza wydziałach komunikacji, lepiej wstrzymać się przynajmniej do jutra.

CEPiK to system informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach. Wczoraj (11 marca) CEPiK realizował przeniesienie treści na nową stronę internetową. Wszystkie informacje, aktualizacje i usługi związane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK) miały znaleźć się na nowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cepik.