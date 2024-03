Masz bezterminowe prawo jazdy? Wymiana jest obowiązkowa. Podano już datę

W Polsce nie ma już bezterminowych praw jazdy. Ma to związek z nowym dokumentem, a także bezpieczeństwem, ponieważ kluczem do niego jest regularne badanie kierowców. Dlatego teraz najdłuższy czas, na który można dostać prawko to 15 lat. O tym decyduje lekarz. Często uprawnienia wydawane są na krócej, np. pięć lub dziesięć lat, jeśli doktor stwierdzi, że stan zdrowia kierowcy może się pogorszyć. Najczęstszym powodem są problemy ze wzrokiem. Wciąż jednak jest w Polsce ogromne grono kierowców, którzy mają bezterminowe prawo jazdy. Czy będą musieli je wymienić?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy - kiedy?

W kwestii terminowych praw jazdy nie ma żadnych wątpliwości. W rubryce 11 dokumentu znajduje się konkretna data, kiedy dane uprawnienia wygasają. Kierowca wie więc, kiedy pójść do lekarza, a potem do urzędu, żeby przedłużyć swoje uprawnienia. W przypadku bezterminowych praw jazdy takie daty nie ma nigdzie wpisanej.

Ustalono ją odgórnie. Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty będą kierowcom wydawane na maksymalny dopuszczalny okres, a więc 15 lat.

Co ciekawe, skoro uprawnienia uzyskano kiedyś bezterminowo, to obowiązkowa jest wymiana samego dokumentu. Kierowcy nie będą musieli przechodzić badania lekarskiego przy wymianie bezterminowego prawa jazdy. Tak przynajmniej mówią polskie przepisy. W ramach ciekawostki możemy przypomnieć, że w Unii Europejskiej trwa debata o ujednoliceniu europejskich przepisów dot. prawa jazdy i jednym z punktów jest wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla wszystkich kierowców. Na razie to jednak plany i pomysły, a nie konkretne przepisy, które wchodzą w życie.

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Wielką wymianę praw jazdy zaplanowano na lata 2028-2033, ale są oczywiście sytuacje, kiedy kierowcy z takim dokumentem będą musieli je wymienić wcześniej. To trzy najczęstsze powody:

Kierowca lub kierowczyni zmienią nazwisko. Nie trzeba za to zmieniać prawa jazdy, kiedy zmieniamy adres zamieszkania lub zameldowania. W nowym wzorze dokumentu nie ma nigdzie adresu, nie jest więc konieczne udawanie się do urzędu.

Uzyskanie nowej kategorii prawa jazdy.

Zniszczenie lub zgubienie prawa jazdy.

Wymiana prawa jazdy - koszt, cena

W przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy kierowca musi zapłacić tylko za sam dokument. Jeśli nic się nie zmieni, to mówimy o kwocie stu złotych, do której ewentualnie trzeba dodać koszt zrobienia sobie aktualnego zdjęcia. Kierowcy bez bezterminowego prawa jazdy muszą się liczyć ze znacznie większym wydatkiem. W ich przypadku obowiązkowa jest wizyta u lekarza, a tę sztywno przepisami wyceniono na 200 złotych.