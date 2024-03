Most pieszo-rowerowy w Warszawie prawie gotowy. Przeszedł testy wzorowo. Czas na przejście

Jak informuje stołeczny ratusz, do otwarcia nowej przeprawy przez Wisłę jest już coraz bliżej. Co prawda, nadal nie podano oficjalnej daty oddania obiektu do użytku, jednak można spodziewać się, że dojdzie do tego już niebawem, prawdopodobnie już na wiosnę. Obiekt przeszedł właśnie odpowiednie testy obciążeniowe. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich szuka wykonawcy, który wytyczy przejście dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej.

Testy obciążeniowe nowego mostu pieszo-rowerowy nad Wisłą. Wkrótce nowe przejście dla pieszych

W ubiegłym tygodniu konstrukcję poddano testom obciążeniowym, aby sprawdzić, czy most zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim przyszłym jego użytkownikom. Aby sprawdzić wytrzymałość konstrukcji, przez przeprawę przemaszerowało około 300 osób. Podzieleni na grupy uczestnicy testów nie tylko chodzili po moście, ale także po nim biegali, robili podskoki i przysiady. W ramach obciążenia statycznego na moście umieszczono też zbiorniki z wodą o łącznej pojemności ponad 460 litrów. Obie próby obciążeniowe – statyczna i dynamiczna – zakończyły się pozytywnie.

Fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Kolejnym etapem inwestycji będzie wytyczenie przejścia dla pieszych przez Wisłostradę, które będzie ulokowane na wysokości ul .Karowej. Powstanie ono przy skrzyżowaniu z istniejącą sygnalizacją. "Będzie dużym ułatwieniem dla osób, które z Bulwarów Wiślanych lub praskiego brzegu Wisły będą chciały przejść w stronę Starego Miasta. Jednocześnie powstanie "w cieniu" świateł regulujących ruch na Wisłostradzie dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców, nie powodując większych utrudnień. Kierowcy z Powiśla będą mogli skręcać z Karowej już nie tylko w kierunku Mokotowa, ale też Żoliborza" - tłumaczą przedstawiciele ratusza.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w przetargu na złożenie swoich ofert mają czas do 22 marca. Wybrany przez ZDM wykonawca będzie miał 100 dni na przeprowadzenie wszystkich prac od momentu podpisania umowy. "Zgodnie z harmonogramem nowa zebra zostanie oddana do użytku najpóźniej w wakacje" - twierdzą urzędnicy.

Most pieszo-rowerowy nad Wisłą połączy Pragę i Śródmieście

Dla przypomnienia, prace przy budowie obiektu ruszyły już w styczniu 2022 roku. Obiekt ma 452 m długości, co czyni go jednym z najdłuższych tego typu obiektów na świecie. Wystarczy wspomnieć o popularnym londyńskim Millennium Bridge, który od warszawskiej przeprawy jest o aż 127 metrów krótszy. Most w najszerszym miejscu ma 16,3 m, a w najwęższym 6,9 m. Poza funkcją komunikacyjną most będzie miał także walory rekreacyjne. "W dwóch miejscach linia konstrukcji przeprawy załamuje się. W tych "zagięciach" konstrukcja jest znacznie szersza, aby piesi i rowerzyści mogli zejść na bok i bezpiecznie podziwiać widoki na Warszawę i Wisłę" - tłumaczą przedstawiciele ratusza

Jednopoziomowy most wspiera się na siedmiu podporach z żelbetu. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa poszerza się na dwie rampy, które zostały przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Most został wykonany ze stali pokrytej farbą, która imituje kolor kortenu. Taki materiał i powłoka są bardziej odpowiednie ze względu na dużą wilgotność nad rzeką.