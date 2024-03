Najbardziej zielone auto to... nie żaden elektryk. Nowy ranking

American Council for an Energy-Efficient Economy (czyli mówiąc w skrócie ACEEE) każdego roku przygotowuje ranking najbardziej "zielonych" samochodów. Na ile jest on wiarygodny? To organizacja non-profit. Nietrudno przyjąć zatem, że ranking został stworzony w oparciu o mierzalne kryteria, a nie wpływy.

Ranking najbardziej ekologicznych samochodów w 2024 r.

Podczas tworzenia listy dla przedstawicieli ACEEE liczy się m.in. punktowa emisja spalin i wpływ na zdrowie ludzi. Kluczowe są jednak również takie aspekty, jak wpływ na środowisko generowany przez produkcję danego modelu, a nawet produkcję paliwa służącego do jego zasilania. Idąc tymi kryteriami, ACEEE uznało, że najbardziej ekologiczne modele w 2024 to:

Toyota Prius – 71 punktów

Lexus RZ 300e – 67 punktów

Mini Cooper SE – 67 punktów

Nissan Leaf – 66 punktów

Toyota bZ4X – 66 punktów

Toyota RAV4 PHEV – 64 punkty

Hyundai Elantra Blue Hybrid – 64 punkty

Hyundai Kona Electric – 63 punkty

Toyota Camry Hybrid – 63 punkty

Kia EV6 – 63 punkty

Toyota Corolla Hybrid – 62 punkty

Hyundai Ioniq 5 – 62 punkty

Prius wygrał z siedmioma elektrykami. A to nie koniec ciekawych wniosków

Jakie wnioski płyną z powyższej listy? Tych może być tak naprawdę kilka. Ja w sposób szczególny zwróciłem uwagę na fakt, że:

Zwycięzcą został Prius. A to przecież nie jest auto elektryczne, a hybryda plug-in. Co więcej, PHEV ma aż 4 punkty przewagi nad drugim w zestawieniu Lexusem i Mini. To naprawdę świetny wynik.

Generalnie Toyota dobrze radzi sobie na liście. Wprowadziła na nią aż pięć modeli i szóstego Lexusa. W zestawieniu producentów kolejny jest Hyundai. ACEEE doceniło trzy modele koreańskiej firmy.

Lista jasno pokazuje, że rozmiar i klasa pojazdu nie zawsze mają wiele wspólnego z totalnie wyliczonym poziomem ekologiczności. Przykład? Mini dostało dokładnie taką samą notę, jak Lexus RZ. Mini pochodzi z segmentu B. Lexus jest natomiast 313-konnym SUV-em segmentu D.

Ekologiczny jak... hybryda. Zestawienie ACEEE jasno to pokazuje

Najważniejszy jest jednak inny wniosek. Bo za ekologiczny charakter docenione zostały nie tylko samochody elektryczne. Mocną reprezentację mają również hybrydy i hybrydy plug-in. Klasyczne hybrydy są trzy. Plug-in`y są dwa. To jasno pokazuje, że przyszłością motoryzacji wcale nie musi być napęd elektryczny. Trudny dla kierowców, producentów i rządów. Tak samo ekologiczne, a czasami nawet bardziej zielone, okazują się bowiem hybrydy i hybrydy plug-in. Czyżby to w tym właśnie napędzie ukrywało się realne na dziś rozwiązanie na mocniejsze oszczędzanie środowiska i zdrowia ludzi w kwestii motoryzacji? Wiele może na to wskazywać. I ja nawet byłbym zwolennikiem tej teorii.