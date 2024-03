Czy samochód może zrobić 0-100 km/h w sekundę? Mate Rimac mówi jak jest

Elon Musk doskonale zna dewizę stosowaną przez polskich polityków. A ta brzmi: "Jak się ładnie obieca, to nawet nie trzeba spełniać". Przykład? W 2017 r. amerykański miliarder prezentował nową Teslę Roadster. Miał to być elektryczny samochód sportowy o wyjątkowych osiągach. Miał też wejść do produkcji w 2020 r. Do tej pory w salonach go jednak nie ma...

REKLAMA

Zobacz wideo Jechał pod prąd, łamał przepis za przepisem. Został ukarany grzywną 550 zł i 11 punktami karnymi

Tesla Roadster osiągnie 100 km/h w czasie poniżej sekundy?

4-letnie opóźnienie nie przeszkadza jednak Muskowi w cyklicznym powracaniu do tematu Roadstera. W jednym z ostatnich swoich postów w serwisie X wspomniał np. o tym, że inżynierowie chcą, aby nowy Roadster przyspieszał do 100 km/h w czasie poniżej sekund. Wynik byłby zatem rewolucyjny. Pobiłby na głowę nie tylko auta sportowe, ale także super- i hipersamochody. Od razu pojawiły się jednak pytania o realność tej deklaracji. Odpowiedzi na nie postanowił udzielić jednak nie Musk, a Mate Rimac – aktualny CEO grupy składającej się z Bugatti Automobiles i Rimac Automobili.

Potężna moc i waga piórkowa w teorii. W praktyce tylko silnik odrzutowy

Zdaniem Rimaca osiągnięcie takiego czasu przyspieszenia w aucie jest możliwe. Przynajmniej teoretycznie. Jego firma robiła już takie symulacje. Niestety w sytuacji, w której model teoretyczny ma się stać praktycznym, pojawia się jedno, ale niezwykle kluczowe ograniczenie. Żeby samochód był w stanie wystrzelić do setki w sekundę, musi być niezwykle mocny. Potrzebuje około 30 000 Nm momentu obrotowego. W tym samym czasie powinien być jednak też lekki. Lekki jak piórko!

Uzyskanie 30 000 Nm wymaga zastosowania masywnych silników elektrycznych, inwerterów, baterii, skrzyń biegów czy mechanizmów przekazujących napęd. To niezwykle trudno pogodzić z niską masą. W efekcie przy napędzie elektrycznym uzyskanie czasu przyspieszenia poniżej 1. sekundy pozostaje raczej w sferze teoretycznej. Praktycznie jest to możliwe przede wszystkim w przypadku zastosowania... silników odrzutowych. A te zbyt elektryczne nie są.

Kiedy Tesla pokaże gotowego do produkcji Roadstera?

Musk pewnie niezbyt dużo robi sobie ze słów Mate Rimaca. Jest znany ze słabego przyjmowania krytyki i ogromnej miłości do swoich chwalebnych deklaracji. I być może te uda nam się nawet zweryfikować w praktyce. Według plotek płynących z Tesli fabryczny Roadster ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku. Poznamy zatem jego homologacyjne dane techniczne. 7 lat po oficjalnej prezentacji...