S19 Via Carpatia. Zgoda na budowę "trudnego" odcinka koło Białegostoku. Jest data

Droga ekspresowa S19 to jedna z tych, o której nasi czytelnicy lubią czytać najbardziej. To jedna z najważniejszych dróg w kraju i część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Trasa połączy w przyszłości południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. U nas droga S19 jest kluczowa dla województw, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. GDDKiA ma kolejne dobre wiadomości.

S19 rusza na północ od Białegostoku

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód. Budowa ruszy jeszcze w marcu bieżącego roku

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w jednym z najnowszych komunikatów. Drogę ma zbudować konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP, a inwestycja pochłonie 405,6 mln zł. Drogowcy liczyli, że będą mogli rozpocząć budowę wcześniej, ale uzyskanie ZRID trwało dłużej niż zakładano, ponieważ "ze względu na konflikt interesów białostocki RDOŚ musiał wyłączyć się z udziału w postępowaniu".

Teraz decyzja została w końcu wydana, a wykonawca może się wziąć do roboty. GDDKiA podaje, że droga będzie budowana w latach 2024-2026. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pojedziemy nią już całkiem niedługo.

S19. Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

Mówimy o 10,2 kilometra S19 na północny zachód od Białegostoku. Klasycznie, jak na znakomitej większości polskich dróg ekspresowych, kierowcy dostaną po dwa pasy w każdym kierunku. Wykonawca przygotuje też rezerwę pod trzeci pas, który będzie można dobudować w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba.

To ważny fragment S19, bo w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód, łączący docelowo dwie drogi ekspresowe, powstającą S19 z istniejącą S8. W ramach budowy węzła wykonana będzie też przebudowa S8 na długości około 1,9 km. Zadanie obejmować będzie też budowę 13 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzekami Supraśl i Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok – Ełk.