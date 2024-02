Xiaomi lepsze. Popularna w Polsce marka smartfonów zrobiła samochód. Co za liczby

Xiaomi zasłynęło w Europie za sprawą smartfonów. Jest jednak chińskim przedsiębiorstwem wielobranżowym. Bo produkuje też słuchawki, stacje pogodowe czy nawet małe sprzęty gospodarstwa domowego. Teraz azjatyckiej firmie przyśniła się dominacja na rynku motoryzacyjnym. I tak rzuciła rękawicę w stronę Porsche i Tesli.

Xiaomi SU7 wygląda jak skrzyżowanie Porsche, Tesli i BMW

Pierwsze szczegóły dotyczące auta zostały udostępnione w styczniu 2023 r. Do tej pory czekamy jednak na premierę sedana poza Chinami. Auto zostało właśnie pokazane szerokiej publiczności na Starym Kontynencie. A wszystko za sprawą targów technologicznych Mobile World Congress (MWC), które odbywają się w Barcelonie.

Xiaomi SU7 jest sedanem o mocno sportowym zarysie. Samochód swoją linią mocno przypomina Porsche Taycana. Choć są i tacy, którzy doszukują się podobieństw do Tesli Model S. Ciekawie prezentują się zarówno obszerne reflektory z przodu, jak i spojler wtopiony w klapę bagażnika, tylny dyfuzor czy klamki. Klamki, które przypominają te stosowane w nowych modelach BMW. Kabina natomiast została zdominowana przez olbrzymi ekran systemu multimedialnego oraz minimalistyczny design.

Xiaomi SU7 ma prawie 5 metrów długości i 5-osobową kabinę. Bagażnik auta według deklaracji producenta jest w stanie pomieścić nawet 517 litrów. To dobry wynik w tym segmencie.

Xiaomi SU7 ma być szybsze od Taycana Turbo i Tesli Model S

Chiński sedan nie bez przyczyny celuje w segment Taycana i Modelu S. Korzysta bowiem z napędu elektrycznego. I tu niektóre fakty wyglądają naprawdę dobrze. W topowej, czteronapęowej wersji silnik elektryczny może się "kręcić" nawet do 27,2 tys. obr./min. To wynik wprost nieosiągalny dla motorów spalinowych. W efekcie Xiaomi SU7 w takiej konfiguracji może przyspieszyć do 100 km/h w 2,78 sek. Maksymalnie osiągnie 265 km/h. To wyniki, które okazują się lepsze, niż w przypadku konkurentów. Porsche Taycan Turbo osiąga pierwszą setkę w 2,93 sek., a Tesla Model S w 3 sek.

Jakie zasięg będzie mieć Xiaomi SU7?

W samochodzie elektrycznym nie można pominąć kwestii zasięgu. Bazowa odmiana sedana Xiaomi przejedzie do 668 km na jednym ładowaniu. Dysponuje akumulatorem o pojemności 73,6 kWh. W przypadku SU7 Max można liczyć już na 800 km. Tu jednak mówimy o baterii CATL 101 kWh. W tym punkcie warto zdawać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Obydwa wyliczenia są dokonane w oparciu o normy obowiązujące w Chinach. Gdy samochód będzie przechodził testy homologacyjne dla Europy, zostaną podane wyniki dla protokołu WLTP. To z pewnością będzie oznaczać skromniejszy zasięg.

Xiaomi deklaruje, że samochód (architektura ponad 800V) przygotowano do tego, by w ciągu 10 min zwiększyć zasięg o 220 km. Po kwadransie postoju przy szybkiej ładowarce zasięg zwiększy się o 510 km.

Kiedy Xiaomi SU7 pojawi się w Europie?

Xiaomi deklaruje, że samochód trafi na rynek na Starym Kontynencie w 2024 r. Zapowiedź premiery stanowi pewnie prezentacja w Barcelonie. Choć chińska firma nie ma łatwego zadania. Bo najpierw musi się zastanowić nad siecią dystrybucyjną. Prawdopodobnie poszuka w tym celu lokalnych parterów biznesowych, którzy staną się importerami. Bliżej daty premiery Xiaomi ma podać europejskie ceny SU7.