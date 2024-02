Thar bardzo zapatrzył się na Wranglera. Kosztuje 1/4 ceny

Jeepa Wranglera raczej żadnemu kierowcy przedstawiać nie trzeba. To prawdziwa legenda. Tyle że auto ze zdjęcia Wranglerem nie jest. To Mahindra Thar. Teoretycznie inny model. Praktycznie indyjska kopia amerykańskiej terenówki.

Wygląda identycznie jak Wrangler. Oto Mahindra Thar

Na pierwszy rzut oka widząc to zdjęcie, możecie wykrzyknąć "imię" Wranglera. Podobieństwo jest więcej, niż łudzące. Przód auta stanowi praktycznie wierną kopię amerykańskiego oryginału. Twórcy Mahindry odwzorowali nawet legendarny, 7-szczelinowy grill! Delikatne różnice można zauważyć np. w linii bocznej. Lusterka są ustawione bliżej karoserii. Zmienił się także kształt przetłoczenia występującego poniżej linii okien.

Ten konkretny egzemplarz nie jest takim zwykłym Tharem. To wersja specjalna Earth Edition. Jeżeli chodzi o samą Mahindrę, to jeden z największych producentów aut w Indiach.

Indyjscy "projektanci" tak mocno zapętlili się w trybie kopiuj-wklej, że dotarł on również do kabiny pasażerskiej. Ta również jest praktycznie identyczna. No może z tą różnicą, że Mahindra otrzymała mniejszy ekran na konsoli centralnej i klasyczne wskaźniki w miejscu ekranu.

Mahindra Thar Earth Edition Fot. Mahindra

Mahindra Thar z dwoma silnikami. Benzyniak i diesel

Mahindra Thar może być napędzany jednym z dwóch silników. Ofertę otwiera 2-litrowy, doładowany benzyniak o mocy 150 koni mechanicznych. Alternatywę stanowi 2,2-litrowy diesel. Motor wysokoprężny generuje 130 koni mechanicznych. W Earth Edition napęd jest przekazywany na cztery koła. W procesie pośredniczy manualna lub automatyczna skrzynia biegów. Wybór zależy od preferencji kierowcy. Co ciekawe, pojazd jest fabrycznie wyposażany w 18-calowe felgi ze stopów lekkich, które zostały przybrane terenowymi oponami.

Mahindra Thar Earth Edition Fot. Mahindra

Ile kosztuje kopia Wranglera?

Podróbki mają jednak to do siebie, że są po prostu tanie. Przekonał się o tym każdy, kto zajrzał na chiński portal wysyłkowy. Mahindra Thar w Indiach kosztuje w przeliczeniu jakieś 74 tys. zł. Dla porównania za oryginalnego Wranglera na tym rynku trzeba zapłacić blisko 301 tys. zł. To oznacza, że cena Thara stanowi jedną czwartą ceny Jeepa. I to może być tak naprawdę jedyny sensowny fakt w tym aucie.