Chciał kupić Porsche. Postanowił zapłacić czekiem opiewającym na 78 mln dolarów

Pojawił się w salonie Porsche i wyciągnął czek opiewający na 78 mln dolarów. To nie był jednak szalony multimilioner. Mężczyzna trafił do aresztu i może trafić do więzienia. Tym bardziej że nie była to jego pierwsza próba oszustwa na astronomiczny czek.

