Zielony Mercedes-AMG GT w rowie. Pijany 23-latek skasował auto marzeń i trafi przed sąd

Policja zdecydowała się nagłośnić zdarzenie z początku tygodnia. Policjanci z komendy w Kutnie dostali wezwanie o groźnym zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Sójki przy węźle Kutno Północ. Na miejscu policjanci zobaczyli zniszczonego Mercedesa po dachowaniu. Mocny samochód z Affalterbach okazał się zbyt dużym wyzwaniem dla młodego kierowcy. 23-latek nie opanował jadowicie zielonego GT 4 door coupe. Policja wydała swój komunikat jednak z innego powodu... Możecie się domyślać, że pierwsze skrzypce w tym wypadku grał alkohol.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Oprócz samego 23-latka w samochodzie były jeszcze dwie osoby, ale policja podaje, że nikomu nic poważnego się nie stało. Policjanci od razu zdecydowali się sprawdzić stan kierowcy i szybko okazało się, że odpowie za przestępstwo. Miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co dalej z 23-latkiem? Rozbity samochód to jego najmniejszy problem. Jeśli kierowca w Polsce ma ponad pół promila, to traktowany jest jako przestępca, a jego sprawą zajmuje się sąd. Sam mandat i punkty karne to tylko wstęp. KPP Kutno przypomina, że za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:

grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (Jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat),

zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,

świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł,

jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 2 lata, a kara nie będzie mogła być zawieszona. Ponadto w takim przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mercedes-AMG GT - co to za samochód?

Kiedy Mercedes pokazał pierwsze AMG GT wszyscy okrzyknęli drapieżne i potężne coupe rywalem Porsche 911. To trochę naciągane, ale dobrze pokazywało charakter nowego projektu. Na policyjnych zdjęciach widzimy jednak większego brata, którego oczywiście porównuje się do Porsche Panamery. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe to luksusowo-sportowy gigant. Mierzy ponad pięć metrów długości i już w bazowej wersji imponuje osiągami. Wersja 43 ma teraz silnik 3.0 o mocy 367 KM, napęd 4x4 4MATIC+ i dziewięciostopniową automatyczną skrzynię biegów. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 270 km/h. Wyjściowa cena? Autokatalog.pl podaje 537 800 zł.

Najmocniejsze wydanie AMG GT 4-Door Coupe kosztuje wyjściowo ponad milion złotych i jest napędzane przez układ hybrydowy, którego sercem jest silnik V8 o mocy 639 KM. Elektryczne wsparcie w postaci kolejnych 204 KM sprawia, że wersję 63 S E Performance spokojnie można nazwać supersamochodem. Do 100 km/h rozpędza się w 2,9 sekundy.

Powiedz "NIE" pijanym kierowcom

Nie może więc dziwić, że wiadomość o dachowaniu zielonego AMG GT 4-Door Coupe odbiła się tak szerokim echem, a piszą o tym wszyscy. Rzadko widzimy wypadek takiego samochodu. To dobra okazja do edukacji kierowców i nie dziwi nas, że policja z niej skorzystała. Stąd jej apel na koniec komunikatu. Warto żeby wybrzmiał i u nas

Jazda po alkoholu niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne. Na drodze nie jesteśmy sami. Każdemu zależy, by bezpiecznie dotrzeć do celu, dlatego musimy być odpowiedzialni. Jeśli widzisz, że nietrzeźwy chce wsiąść do samochodu i odjechać, nie pozwól na to! Nie zgadzaj się również na podróż z pijanym kierowcą.