Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała ciekawe zestawienie dróg, które do niedawna były ruchliwymi krajówkami i głównymi szlakami między dużymi miastami, a które dziś czeka samochodowe zesłanie. Zastąpione przez nowe drogi ekspresowe i autostrady wybudowane w nowym śladzie, tracą rankę dróg krajowych i stają się jedynie alternatywą objazdu korka w razie wypadku na nowych trasach.

Coraz więcej dróg widmo

Wbrew pozorom takich dróg są setki kilometrów. Tylko w ubiegłym roku ponad 550 km tras krajowych stało się drogami wojewódzkimi. Co ciekawe nie następuje to naturalnie, ale drogi tracą swój status formalnie. Kwestia ta regulowana jest w art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zmiana statusu oznacza też zmianę zarządcy. Zgodnie z zapisami ustawy odcinek drogi krajowej, który jest zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem, zostaje zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich. Przestaje nim zarządzać GDDKiA, a droga trafia pod jurysdykcję właściwych zarządów dróg wojewódzkich. Zmiana kategorii następuje z chwilą uzyskania dla nowego odcinka decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nie zawsze jest to tożsame z udostępnieniem drogi do ruchu kierowcom. Jak wyjaśnia GDDKiA, zdarzają się sytuacje, w których przekierowanie ruchu na nową drogę odbywa się w ramach czasowej organizacji ruchu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Lista dróg, które w latach 2022-23 straciły status dróg krajowych. Jest tu sporo fragmentów dobrze znanych kierowcom od lat:

dotychczasowa DK5

od skrzyżowania z DP nr 1526C do skrzyżowania z DG nr 090501C (dł. 6,6 km) w woj. kujawsko-pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 30 września 2022 r.

od węzła Trzeciewiec do węzła Bydgoszcz Północ (dł. 5,3 km) w woj. kujawsko-pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 10 grudnia 2022 r.

od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa Lubawce (dł. 14,9 km) w woj. dolnośląskim. Data zmiany kategorii drogi: 26 września 2023 r.

dotychczasowa DK6

od węzła Bożepole Wielkie do ronda w Strzebielinie (dł. 5,2 km) w woj. pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 15 września 2022 r.

od węzła Strzebielino do skrzyżowania z S7 i drogi wojewódzkiej nr 468 w Gdyni (dł. 33,3 km) w woj. pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 21 grudnia 2022 r.

od węzła Sianów Zachód do węzła Sianów Wschód (dł. 6,2 km, z czego 0,8 km w granicach Koszalina) w woj. zachodniopomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 8 lipca 2023 r.

dotychczasowa DK7

od drogi powiatowej nr K1686 w Naprawie do skrzyżowania z DK28 w Skomielnej Białej (dł. 3,6 km) w woj. małopolskim. Data zmiany kategorii drogi: 12 października 2022 r.

od węzła Mława Północ do węzła Glinojeck (dł. 37,2 km) w woj. mazowieckim. Data zmiany kategorii drogi: 7 października - 7,6 km, 23 grudnia 2022 r. pozostałe 29,7 km.

wjazd do Płońska od strony Gdańska (dł. 0,7 km) w woj. mazowieckim. Data zmiany kategorii drogi: 23 grudnia 2022 r.

od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do skrzyżowania z DW783 w Miechowie (dł. 16,5 km) w woj. małopolskim. Data zmiany kategorii drogi: 5 września 2023 r.

dotychczasowa DK8

od węzła Suwałki Północ do skrzyżowania z S61 w rejonie byłego przejścia granicznego Budzisko (dł. 18,9 km) w woj. podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 22 grudnia 2022 r.

dotychczasowa DK9

od Krzyżanowic do Błazin Dolnych (dł. 5,3 km) w woj. mazowieckim. Data zmiany kategorii drogi: 18 sierpnia 2022 r.

dotychczasowa DK11

od węzła Koszalin Północ do skrzyżowania z DK25 w Bobolicach (dł. 43 km, z czego 8,4 km w granicach Koszalina) w woj. zachodniopomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 26 września 2023 r.

od skrzyżowania w Lasowicach Wielkich na początku obw. Olesna do skrzyżowania na jej końcu (dł. 24 km) w woj. opolskim. Data zmiany kategorii drogi: 24 lipca 2023 r.

dotychczasowa DK13

od ronda Hakena w Szczecinie do tymczasowego ronda w Smętowicach (dł. 4,8 km) w woj. zachodniopomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 31 sierpnia 2023 r.

dotychczasowa DK15

od skrzyżowania z obwodnicą w Bratianie do skrzyżowania z obwodnicą w Brzoziu Lubawskim (dł. 16,7 km) w woj. warmińsko-mazurskim. Data zmiany kategorii drogi: 14 grudnia 2022 r.

dotychczasowa DK16

od węzła Ostróda Zachód do skrzyżowania z S5 w Wirwajdach (dł. 13,2 km) w woj. warmińsko-mazurskim. Data zmiany kategorii drogi: 15 grudnia 2022 r.

od węzła Ełk Północ do węzła Kalinowo (dł. 15,6 km) w woj. warmińsko-mazurskim. Data zmiany kategorii drogi: 26 lipca 2023 r.

dotychczasowa DK19

od skrzyżowania z drogą wojewódzką bez numeru (starodroże DK74) w Kraśniku do ronda w węźle Szastarka na S19 (dł. 10,8 km) w woj. lubelskim. Data zmiany kategorii drogi: 30 marca 2022 r.

od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Północ (dł. 32,2 km) w woj. lubelskim. Data zmiany kategorii drogi: 21 maja 2022 r.

od węzła Zdziary do skrzyżowania z obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. 9,4 km) w woj. podkarpackim. Data zmiany kategorii drogi: 28 kwietnia 2022 r.

dotychczasowej DK40

od skrzyżowania z obwodnicą w Kędzierzynie Koźlu do skrzyżowania z końcem obwodnicy w Ujeździe (dł. 16 km) w woj. opolskim. Data zmiany kategorii drogi: 7 listopada 2022 r.

dotychczasowa DK25

na wysokości Brzezia zastąpiony nową obwodnicą (dł. 4,8 km) w woj. pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 13 stycznia 2023 r.

dotychczasowa DK28

od skrzyżowania ul. Limanowskiej i obwodnicy Chełmca do skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego z ul. Gen. Prażmowskiego w Nowym Sączu (dł. 5,2 km) w woj. małopolskim. Data zmiany kategorii drogi: 18 września 2023 r.

dotychczasowa DK42

na wysokości Praszki zastąpiony nową obwodnicą (dł. 8,9 km) w woj. opolskim. Data zmiany kategorii drogi: 25 kwietnia 2023 r.

dotychczasowa DK45

na wysokości Praszki zastąpiony nową obwodnicą (dł. 5,6 km) w woj. opolskim. Data zmiany kategorii drogi: 25 kwietnia 2023 r.

dotychczasowa DK51

od Wichrowa do Smolajny (dł. 1,2 km) w woj. warmińsko-mazurskim. Data zmiany kategorii drogi: 26 sierpnia 2022 r.

dotychczasowa DK61

od obwodnicy Szczuczyna (węzeł Guty) do Rajgrodu (dł. 32 km) w woj. podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 13 września 2022 r.

od Rajgrodu do Bargłowa Kościelnego (dł. 11,8 km) w woj. podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 13 września 2022 r.

od Bargłowa Kościelnego do Augustowa i skrzyżowania z DK16 (dł. 8,3 km) w woj. podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 28 kwietnia 2022 r.

od skrzyżowania z DK53 w Ostrołęce do węzła Łomża Zachód (dł. 29,8 km, z czego 5,3 km w Ostrołęce) w woj. mazowieckim i podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 13 października 2023 r.

dotychczasowa DK62

pomiędzy Stodólnem i Kruszwicą (dł. 4 km) w woj. kujawsko-pomorskim. Data zmiany kategorii drogi: 20 grudnia 2023 r.

dotychczasowa DK63

od skrzyżowania z DK61 w Łomży do ronda na nowym przebiegu DK63 w okolicy Podgórza (dł. 12,9 km, z czego 3,9 w granicach Łomży) w woj. podlaskim. Data zmiany kategorii drogi: 2 czerwca 2023 r.

dotychczasowa DK65

od ronda Cichowicza w Ełku do węzła Ełk Południe (dł. 10 km) w woj. warmińsko-mazurskim. Data zmiany kategorii drogi: 26 lipca 2023 r.

dotychczasowa DK71

od skrzyżowania z DK71 w rejonie węzła Aleksandrów Łódzki (S14) do węzła Pabianice Północ (S14) w woj. łódzkim (15,6 km). Data zmiany kategorii drogi: 25 czerwca 2022 r.

od skrzyżowania z DK91 w mieście Zgierz do skrzyżowania z docelowym przebiegiem DK72 w rejonie węzła Aleksandrów Łódzki w woj. łódzkim (10,2 km). Data zmiany kategorii drogi: 7 lipca 2023 r.

dotychczasowa DK75

zastąpiony nowym odcinkiem DK75 wraz z mostem na Dunajcu w Kurowie (dł. 0,4 km) w woj. małopolskim. Data zmiany kategorii drogi: 21 czerwca 2022 r.

dotychczasowa DK91