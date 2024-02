Wysoka kara dla operatora rowerów miejskich Nextbike. Zdaniem UOKiK-u stosował "klauzule abuzywne"

Nextbike to międzynarodowa stworzona w Niemczech firma zajmująca się bezobsługowym wypożyczaniem rowerów. Działa w wielu krajach, w tym także w kilkudziesięciu miastach Polski. Pod koniec roku Nextbike Polska SA obsługiwał 32 systemy w 48 miejscowościach. Wynik kontroli UOKiK pokazał, że firma nie zawsze uczciwie traktuje klientów. Krajowy oddział Nextbike został właśnie ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie niedozwolonych praktyk handlowych.

Nextbike Polska obsługuje większość sieci rowerów miejskich w Polsce, włącznie z Veturilo

Nextbike Polska zajmuje lub zajmował się jednośladami oraz niezbędną do ich wypożyczania infrastrukturą w ramach umów z wieloma polskim miastami. Na tej liście są m.in.: Warszawa (Veturilo), Wrocław (Wrocławski Rower Miejski), Poznań (Poznański Rower Miejski), Katowice (City by bike) oraz wiele innych większych i mniejszych miejscowości. Natomiast ze współpracy z Nextbike po pewnym czasie zrezygnowały władze Trójmiasta, Krakowa i Łodzi.

Początkowo operator świetnie prosperował i zarabiał miliony. Drastyczną zmianę przyniosła pandemia, kiedy ludzi ograniczyli korzystanie z miejskich rowerów i przed firmą stanęło widmo bankructwa. W 2020 roku Nextbike Polska złożył wniosek o upadłość i od tej pory przeprowadza restrukturyzację. Rok 2023 zakończył z dobrym wynikiem (osiem milionów wypożyczeń, z czego pięć milionów w stołecznym systemie Veturilo), częściowo dzięki wzbogaceniu oferty i uzupełnieniu floty o rowery wspomagane silnikiem elektrycznym, a także dziecięce.

Nextbike Polska wysyłał do klientów wezwania do zapłaty 10 zł za używanie konta w aplikacji

Czym dokładnie zawinił Nextbike Polska w opinii kontrolerów UOKiK? Chodzi o stosowanie w umowach z konsumentami klauzul, które mają tzw. charakter abuzywny. Chodzi o zmiany w regulaminie przeprowadzane w niedozwolony sposób oraz obciążanie konsumentów dodatkowymi nieprzewidzianymi opłatami bez ważnego powodu. UOKiK dopatrzył się takich nieprawidłowości w przypadku traktowania użytkowników aplikacji Nextbike, która jest wymagana do wypożyczenia roweru.

Klienci muszą założyć w niej konto, które potem zasilają określoną kwotą z góry. W ten sposób tworzą fundusz, z którego jest rozliczany czas korzystania przez nich z rowerów. Zakwestionowane postanowienia dotyczyły jednostronnych zmian w regulaminach zapisów bez podania ich powodu. W praktyce oznaczało to wprowadzanie opłaty za korzystanie z kont przez użytkowników w wysokości 10 zł, które były automatycznie obciążane takimi kwotami. Tak się stało w 2020 roku w kilku polskich miejscowościach. Klienci się tego nie spodziewali, a dodatkowo do tych, którzy nie mieli na kontach wystarczającej sumy, Nextbike wysyłał wezwania windykacyjne. O zmianach w regulaminie firma informował mailowo, a brak informacji zwrotnej w ciągu 14 dni traktowała jak milczącą zgodę klientów.

Nextbike Polska w żaden sposób nie precyzował, w jakich okolicznościach może wprowadzić zmiany do regulaminów, ani czego mogą one dotyczyć. [...] Zmiana ceny usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uwarunkowana jest odpowiednimi postanowieniami, przewidzianymi przed zawarciem umowy. Muszą one jasno określać ważne przesłanki uprawniające do modyfikacji zobowiązania. W przypadku tego przedsiębiorcy klauzule w umowach były abuzywne i nie powinny być stosowane

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kara UOKiK to dopiero początek kłopotów Nextbike. Klienci mogą domagać się odszkodowania

Jeśli decyzja urzędu się uprawomocni, firma Nextbike Polska Spółka Akcyjna będzie musiała zapłacić za takie działania 791 tys. zł kary. Dodatkowo UOKiK zobowiązał ją do poinformowania klientów o swojej decyzji za pośrednictwem internetu (na stronie spółki oraz profilu na Facebooku). Na tej podstawie będą oni mogli dochodzić swoich praw przed sądem. To dlatego, że wszyscy konsumenci powinni mieć świadomość, że "zmiana ceny usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uwarunkowana jest odpowiednimi postanowieniami przewidzianymi przed zawarciem umowy. Muszą one jasno określać ważne przesłanki, uprawniające do modyfikacji zobowiązania".