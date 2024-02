Kierowcy ignorujący zasadę kąta prostego na celowniku. Przynajmniej 500 pułapek

Urząd Transportu Kolejowego podsumował zeszły rok i przedstawił sporo liczb. Podano, że na sieci kolejowej doszło do 565 wypadków: 145 w ramach systemu kolejowego i 420 z udziałem strony trzeciej. Najczęściej wypadki powodują osoby, które przechodzą przez tory w miejscu niedozwolonym. To aż 208 przypadków, w których zginęły 152 osoby. Swoje na sumieniu mają także kierowcy. Na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 189 wypadków, a zginęło w nich 40 osób. Co niepokojące, liczba wypadków i ofiar rośnie.

Zobacz wideo Dał popis, jak nie należy jeździć. Kierowca utknął między rogatkami

Coraz więcej wypadków. Będzie reakcja

Przyzwyczailiśmy się, że na polskich drogach robi się coraz bezpieczniej, a kolejne podsumowania mówią o powolnej, ale konsekwentnej poprawie sytuacji. W tym przypadku jest jednak inaczej. Rok do roku liczba wypadków na wszystkich przejazdach wzrosła o ponad 4 proc. Jednak na przejazdach kat. D (zabezpieczone wyłącznie krzyżem św. Andrzeja lub krzyżem św. Andrzeja i znakiem Stop) liczba wypadków wzrosła o niemal 20 proc. Zwróciły na to uwagę władze i zapowiedziały poprawę sytuacji.

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych to wciąż jedne z najczęściej występujących zdarzeń w systemie kolejowym. Są one zagrożeniem nie tylko dla kierowców i pieszych, ale także dla maszynistów, obsługi pociągu i pasażerów. W ostatnich latach ponad 30 maszynistów odniosło obrażenia w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dążymy do tego, aby przynajmniej na 500 przejazdach kolejowo-drogowych kat. D w Polsce wdrożyć nowoczesne systemy monitorujące i automatycznie rejestrujące niebezpieczne zachowanie kierowców

- komentował niepokojące liczby Ignacy Góra, Prezes UTK. To ważne, żeby system był skuteczny, a naruszający zasady bezpiecznej jazdy kierowcy byli wyłapywani. Za groźne zachowania na przejazdach przewidziano potężne mandaty.

Mandat na przejeździe kolejowym to aż 2000 zł

W obowiązującym od dwóch lat taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe czytamy, że:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości dwa tysiące złotych. Nie ma widełek - to zawsze dwa tysiące złotych. To właśnie za to wykroczenie policjanci karzą kierowców. Co więcej, dla kierowców-recydywistów przewidziano podwojenie kary do czterech tysięcy złotych.

Im więcej apeli o bezpieczną jazdę, tym lepiej

To jeden z tych mandatów, o którym jest bardzo głośno i rzeczywiście się sypie. Często mówi się o zasadzie kąta prostego, uczulając kierowców, żeby pod żadnym pozorem nie wjeżdżali na przejazd dopóki szlaban nie będzie w pełni otwarty. Samochód nie ma szans w starciu z pociągiem. W bok auta uderzy bowiem rozpędzony do kilkudziesięciu km/h pojazd. Pojazd, który w przypadku pociągu towarowego waży nawet 4000 ton, a pasażerskiego nawet 280 ton.

Akurat w tym przypadku policja nie patyczkuje się z kierowcami i naprawdę wystawia mandaty nawet, jeśli szlaban jest już prawie otwarty. Regularnie na serwisach prasowych poszczególnych komend pojawiają się komunikaty i filmy z ukaranymi kierującymi. W tym przypadku zasada zero tolerancji jest konieczna.