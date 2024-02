Masz pomarańczowy pył na samochodzie? Uwaga, powraca on. Pył saharyjski

W ostatnich dniach zima wyraźnie odpuściła, a w Polsce zapanowała iście wiosenna pogoda. Termometry wskazują po kilkanaście stopni, a są miejsce, gdzie temperatura zbliża się do 20 stopni. Nad Europę napłynęło bardzo ciepłe powietrze z południa. Wraz z ciepłem wiatr niesie znad Afryki także słynny pył saharyjski, który jest wrogiem kierowców. Na pewno pojawi się w Hiszpanii, Francji i Niemczech. Możliwe, że w ten weekend dotrze także do Polski. Meteorolodzy ostrzegają, że to całkiem prawdopodobny scenariusz.

Pył saharyjski - dlaczego jest tak groźny dla kierowcy?

Najczęściej pył na naszych samochodach to raczej niegroźne pyłki i brudy z drzew. To irytujące i brzydkie, ale rzadko kiedy może źle się odbić na lakierze. Z pyłem saharyjskim jest inaczej. Jeśli przetrzecie samochód na sucho, to możecie porysować samochód. Ścieranie z nadwozia za pomocą szmatki lub ręcznika papierowego z całą pewnością doprowadzi do porysowania powierzchni. A w takim przypadku blask nadwoziu przywróci jedynie profesjonalnie wykonane polerowanie kosztujące przeciętnie od 200 do nawet 500 – 600 zł.

Jak rozpoznać pył saharyjski? Najczęściej ma kolor pomarańczowy. Czasem samochód wygląda jakby kierowca zabrał go na przejażdżkę po suchej polnej drodze. Jeśli w wasz rejon Polski zawędruje teraz pył saharyjski, to nie powinniście mieć problemów żeby go zidentyfikować. W zimę rośliny nie brudzą.

Pył saharyjski - jak wyczyścić samochód?

Powtarzamy raz jeszcze. Nigdy nie róbcie tego na sucho, ponieważ ryzykujecie zniszczenie lakieru. Na szczęście pył saharyjski jest bardzo prosty do usunięcia. Wystarczy podjechać na bezdotykową myjnię i umyć samochód myjką. Wystarczy krótka sesja, ponieważ pył nie jest lepki i woda sobie z nim poradzi błyskawicznie. Wystarczą pewnie dwa-trzy złote i będzie po kłopocie.

Najważniejsze, żeby nie ścierać go ręką lub szmatką na sucho. To w ogóle uniwersalna porada dotycząca każdego brudu na samochodzie. Zawsze zacznijcie mycie od porządnego opłukania samochodu wodą pod ciśnieniem. Wtedy pozbędziecie się rzeczy, które mogą porysować lakier. Brzmi jak oczywista oczywistość, ale naprawdę chwila zapomnienia i jeden ruch dłonią może nam pozostawić brzydkie rysy na samochodzie.

Kierowco, warto udać się na myjnię nawet bez pyłu

Zimą drogi posypywane są solą i piaskiem, które destrukcyjnie działają na karoserię i konstrukcję samochodu. Im dłużej zostawimy auto brudne, tym większe jest prawdopodobieństwo, że lakier naszego samochodu ucierpi. Dlatego podczas nieco cieplejszych dni, kiedy temperatura na zewnątrz jest dodatnia, warto umyć samochód, ale z głową. Aktualna pogoda to idealna okazja na wizytę na myjni.