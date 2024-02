O pojazdach rolniczych znowu jest w Polsce bardzo głośno. Krajem wstrzasają ogromne protesty rolników, trzeba się liczyć z blokadami, a traktory wjeżdżają nawet do największych miast. To znacznie szerszy problem. Rolnicy walczą o swoje w całej Europie, a z najpotężniejszymi kłopotami mierzą się Niemcy. Tamtejsze media mówiły już kilkukrotnie o prawdziwym paraliżu drogowym. To dobra okazja, żeby przypomnieć jedną z drogowych zagwozdek. Czy można wyprzedzić traktor na podwójnej ciągłej?

Zobacz wideo Rumuńscy rolnicy i kierowcy ciężarówek protestowali przeciw wysokim podatkom i niskim dotacjom, które nie pozwalają konkurować z Ukrainą

Wyprzedzanie traktora na drodze. Kiedy kierowca może to zrobić?

To bardzo częsta sytuacja na drogach krajowych. Zwykle możemy po nich jeździć 90 km/h, czasem drogowcy decydują się ustawić znak ograniczenia do 70 km/h. Traktory i inne rolnicze pojazdy jeżdżą znacznie wolniej. To nie ich wina, a rolnicy muszą się przecież przemieszczać. Żaden kierowca nie chce utknąć na krajówce za wlokącym się traktorem.

Jak zawsze, nie można dać się porwać złym emocjom i robić niczego gwałtownie. Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych manewrów na drodze. Dlatego zawsze się do niego przygotujcie i nigdy nie róbcie tego na żyletki. Bardzo łatwo sprowokować naprawdę niebezpieczną sytuację albo przestraszyć jadącego z naprzeciwka kierowcę. Ze względu na różnicę prędkości wyprzedzenie traktora nie powinno stanowić większego problemu. Zwłaszcza, że traktorzyści często wykazują się życzliwością i zjeżdżają jak najbardziej do prawej strony drogi. Wtedy jest jeszcze łatwiej.

Traktor czy inny pojazd możemy wyprzedzić w tych samych miejscach, co inne samochody. Jeśli na drodze jest przerywana linia, a wcześniej nie przejechaliśmy obok znaku zakazu wyprzedzania, to jak najbardziej można wyprzedzać.

Czy można dostać mandat za wyprzedzanie traktora na podwójnej ciągłej?

W myśl przepisów można wyprzedzić traktor na podwójnej ciągłej tylko w sytuacji, w której jej nie przekroczymy. To oznacza, że musimy się zmieścić w swoim pasie ruchu. Jest to możliwe właśnie, kiedy traktorzysta zrobi nam miejsce, a droga jest wystarczająco szeroka. Jeśli ktoś się zniecierpliwi i wyprzedzi przekraczając podwójną ciągłą, to może złamać dwa przepisy, a konsekwencje mogą się okazać bardzo dotkliwe.

niestosowanie się do znaku P-4 "Linia podwójna ciągła". Taki czyn oznacza 200 zł mandatu i 5 punktów karnych.

naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym B-25, B-26 (jeżeli znaki takie pojawiły się oprócz podwójnej ciągłej). To oznacza 1000 zł mandatu i 15 punktów karnych.

I tak wyprzedzasz w takiej sytuacji? Pamiętaj o najważniejszym

Wielu kierowców uważa, że aż tak drobiazgowe trzymanie się przepisów to w takiej sytuacji przesada i decyduje się na wyprzedzenie traktora. Jeśli się na to decydujecie, pamiętajcie o zachowaniu najwyższej ostrożności i upewnieniu się, że na pewno możecie wyprzedzić bezpiecznie. Podwójne ciągle nie są malowane na drogach dla zabawy. Podobnie zakazy. Umieszcza się je w miejscach, gdzie wyprzedzanie wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego nie polecamy ich ignorować, a na pewno upewnić się kilka razy, czy nasza decyzja nie doprowadzi do tragedii.