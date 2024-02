SUV warty majątek odnaleziony w Polsce. Złodziejowi nie udało się pokonać granicy UE

Strażnicy Graniczni podczas swojej codziennej pracy sprawdzają m.in. legalność pochodzenia aut zatrzymywanych do drogowych kontroli, a także weryfikują dane pojazdów, w których kierowcy zamierzają przekroczyć granicę państwa. Działania te regularnie prowadzą do ujawniania aut poszukiwanych przez polskie oraz zagraniczne służby.

BMW XM nie wjechało na teren Białorusi

Na terenie drogowego przejścia granicznego w Terespolu na wyjazd z Polski oczekiwał mężczyzna kierujący rzucającym się w oczy BMW XM. Mundurowi podczas prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzili luksusowego SUV-a wyprodukowanego w 2023 roku pod kątem legalności pochodzenia. Weryfikacja danych w systemie informatycznym wykazała, że auto o szacunkowej wartości 850 tys. zł jest poszukiwane, a do kradzieży doszło na terytorium Niemiec.

Kierujący autem 33-latek został zatrzymany. Okazał się nim obywatel Tadżykistanu, któremu nie udało się opuścić granicy Unii Europejskiej i wjechać potężnym SUV-em na teren Białorusi. Mężczyznę po zakończeniu czynności służbowych przekazano policjantom z Terespola, którzy prowadzą dalsze postępowanie. Zwykle w takich sprawach kierowcom aut pochodzącym z przestępstw stawiane są prokuratorskie zarzuty kradzieży pojazdu.

Mocarna hybryda typu plug-in

Zabezpieczone na parkingu służbowym BMW XM to nowość na rynku motoryzacyjnym. Auto mierzy ponad pięć metrów długości i charakteryzuje się bogatym wyposażeniem i wysokimi osiągami. SUV niemieckiej marki premium jest napędzany przez mocarny układ napędowy (hybryda typu plug-in). Benzynowy silnik V8 TwinPower Turbo o pojemności 4.4 l współpracuje z silnikiem elektrycznym czerpiącym energię z akumulatora trakcyjnego o pojemności 25,7 kWh. Łączna moc układu wynosi 653 KM i 800 Nm i trafia na cztery koła poprzez 8-stopniową skrzynią biegów M Steptronic. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy. Wersja z pakietem M Driver osiąga 0-100 km/h w 4,2 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 270 km/h.

Jak dotąd BMW XM jest najdroższym odzyskanym w 2024 roku samochodem na wschodniej granicy Polski. Warto dodać, że w minionym 2023 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Graniczne odzyskali 192 pojazdy o łącznej wartości ponad 19 mln zł. O kradzieżach pojazdów więcej piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.