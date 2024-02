Wydziały komunikacji dużych miast już od dłuższego czasu zgłaszały problem dotyczący wyczerpywania się kombinacji. Remedium na to i jednocześnie przygotowaniem pod przyszłą rewolucję było rozporządzenia rządu, w którym wprowadzono coś na kształt awaryjnych liter stanowiących wyróżnik województwa. To oznacza, że po wyczerpaniu się palety możliwości, urzędy będą mogły sięgnąć po nowe litery. I jako pierwszy z takiej możliwości skorzystał Wrocław.

Na ulicach pojawiły się już samochody z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od „V". Zdjęcia krążą już w sieci, a sam fakty wydawania takich tablic potwierdziły władze stolicy Dolnego Śląska. Na razie miasto sięgnęło po nową literę tylko w przypadku tablic indywidualnych, czyli dodatkowo płatnych wzorów z napisami wymyślanymi przez właścicieli.

Zresztą Wrocław nie był pierwszy w stosowaniu nowych oznaczeń. Warszawa jeszcze w ubiegłym roku wyczerpała pulę kombinacji w przypadku tzw. krótkich tablicach, przeznaczonych do aut amerykańskich oraz żółtych blach przeznaczonych do pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich.

Jak wygląda nowa pula liter dla numerów rejestracyjnych?

Trzeba się już do tego przyzwyczajać. Choć przepisy pozwalają na zachowanie starych tablic przy rejestrowaniu samochodu, to nadal wiele osób zmienia blachy, a do tego dochodzą też nowe rejestracje. To oznacza, że większe miasta prędzej czy później będą musiały sięgnąć po nowe litery. Po wyczerpaniu obecnej puli kombinacji numerów, część samorządów będzie mogła skorzystać z następujących znaków:

litery X zamiast G w województwie pomorskim,

zamiast G w województwie pomorskim, litery V zamiast D w województwie dolnośląskim,

zamiast D w województwie dolnośląskim, litery J zamiast K w województwie małopolskim,

zamiast K w województwie małopolskim, litery A zamiast W w województwie mazowieckim,

zamiast W w województwie mazowieckim, litery Y zamiast R w województwie podkarpackim,

zamiast R w województwie podkarpackim, litery I zamiast S w województwie śląskim,

zamiast S w województwie śląskim, litery M zamiast P w województwie wielkopolskim.

Nowa litera w tym przypadku odnosi się nie tylko do długich, ale i krótkich numerów rejestracyjnych. O ile dziś w Gdański oznaczenia takie zaczynają się od litery G i posiadają trzy dodatkowe znaki, o tyle za kilka lat litera G zmieni się w literę X. Takie podejście sprawi, że pula "długich" numerów rejestracyjnych dostępnych w danym mieście i przy oznaczeniu z dwiema literami na początku, zwiększy się o ponad 1,2 mln rekordów. Z kolei w przypadku krótkich tablic przybędzie ponad 17 tys. rekordów.

Nie tylko Gdańsk będzie miał śmieszne tablice rejestracyjne

Tworzenie numerów rejestracyjnych według tego schematu prowadzi do komicznych sytuacji. Na czoło wysuwa się oznaczenie, które z czasem pojawi się w Gdańsku – mowa o „XD". XD jest humorystyczne, ponieważ w życiu codziennym taka kombinacja liter oznacza podkreślenie żartobliwego charakteru wiadomości czy postu. To coś w rodzaju wzmocnionego i jeszcze bardziej rozbawionego "haha". Jednak podobnych przykładów jest sporo. W Poznaniu pojawia się niezbyt dobrze kojarzony skrót „MO", a we Wrocławiu „VW", czyli powszechnie używany skrót koncernu Volkswagena.