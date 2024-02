To za tym znakiem kierowcy masowo tracą prawo jazdy w 2024 r. Policja czeka

Odcinkowe pomiary prędkości, nowy taryfikator mandatów, kaskadowe kontrole, wielkie policyjne akcje, kolejne fotoradary, grupy Speed... w Polsce toczy się wojna ze zbyt szybko jeżdżącymi kierowcami. To nie dziwi. Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków w Polsce. Potrzeba skutecznych sposobów na okiełznanie piratów drogowych. Zwłaszcza w terenie zabudowanym, gdzie chodzą piesi, jeżdżą rowerzyści, ruch jest większy. Dlatego za znakiem D-42 na kierowców czeka bardzo groźna broń. Muszą liczyć się nie tylko z wysokim mandatem, ale też utratą prawa jazdy.

Mandaty za prędkość w 2024 r. Tak wygląda rozpiska:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Jest jeszcze rozpiska dla piratów-recydywistów:

Pamiętajcie, że w 2024 r. działa już system podwójnych kar. Jeśli kierowca zostanie przyłapany na zbyt szybkiej jeździe ponownie, to musi się liczyć ze karą razy dwa. Mandaty się podwajają w przypadku rażącego przekraczania prędkości - od 31 km/h na liczniku za dużo.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – 1600 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – 2000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – 3000 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – 4000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – 5000 zł i 15 punktów karnych.

Utrata prawa jazdy za prędkość w 2024 r. - kiedy

To jeden z najostrzejszych przepisów w Polsce. Jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Podstawą do wstrzymania uprawnień jest też spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takim przypadku policjanci odbierają dokument na miejscu kontroli (lub wprowadzają adnotację do bazy CEK o wstrzymaniu uprawnień) i kierują do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. To sąd decyduje o wstrzymaniu uprawnień i ewentualnym czasie obowiązywania zakazu prowadzenia.

Przepis w 2024 r. wciąż działa i kierowcy muszą się liczyć, że stracą prawo jazdy z automatu. To nie mit, mowa naprawdę o tysiącach kierowców, którzy wpadli za znakiem D-42. To znak, który oznacza początek terenu zabudowanego. Ile można za nim jechać? Zwykle 50 km/h. Pamiętajcie jednak, że na drodze zawsze najważniejsze są znaki. I to one decydują, ile można jechać. Są drogi, gdzie można jeździć szybciej, są, gdzie ograniczenie jest obniżone.

Zagapienie się nie usprawiedliwia kierowcy. Dlatego zawsze patrzcie uważnie na drogę. W terenie zabudowanym podchwytliwe mogą być kwadratowe ograniczenia prędkości. Wyznaczają one obszar, na którym obowiązuje niższe ograniczenie prędkości (najczęściej to 30 km/h na gęsto zamieszkanych osiedlach). Takiego znaku nie kasują skrzyżowania. Jest anulowany dopiero przez inny znak.

Czy można stracić prawo jazdy za prędkość poza terenem zabudowanym?

Owszem, ale nie dzieje się to zawsze i z automatu. Nawet, jeśli ktoś ma na liczniku o ponad 50 km/h za dużo, to zwykle kończy się na dotkliwym mandacie. Jednak w sytuacji rażącego łamania przepisów policjant może zdecydować, że sam mandat nie wystarczy. To skrajne zachowania. W ostatnich miesiącach mieliśmy kilka takich przykładów. Choćby szaleńczą jazdę po obwodnicy miasta wśród innych samochodów albo bardzo szybką jazdę we mgle.