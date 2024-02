Ruszył przetarg na rozbudowę autostrady A2. Kluczowy fragment zyska trzeci pas

Zarządca autostrady A2 ma zamiar usunąć wąskie gardło, które tworzy się na tej trasie na fragmencie południowej obwodnicy stolicy Wielkopolski. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami drogowymi: Poznań Wschód i Poznań Krzesiny o długości zaledwie 10 km, na którym wciąż są tylko dwa pasy ruchu w każdą stronę. Oba kierunki zostaną poszerzone o trzeci pas, a istniejąca konstrukcja jezdni zostanie naprawiona. Dodatkowo remont nawierzchni czeka towarzyszący temu odcinkowi fragment A2 pomiędzy węzłami: Poznań Krzesiny i Poznań Luboń, który liczy około 6 km długości.

Kluczowy fragment autostrady A2 ma tylko 16 km, ale to wąskie gardło dwóch tras

Oba odcinki prowadzące od węzła Poznań Luboń do Poznań Wschód mają łącznie tylko 16 km, ale to bardzo ważny fragment polskich dróg szybkiego ruchu. Kumuluje się na nim samochodowy ruch wschód-zachód z trasy A2 prowadzącej od granicy w Świecku do Warszawy oraz ruch północ-południe, bo ten fragment de facto stanowi łącznik trasy S5 wiodącej pomiędzy Wrocławiem, Bydgoszczą i Gdańskiem. Do tego dochodzi jeszcze ruch lokalny i tranzytowy z powodu pełnienia przez tę drogę funkcji południowej obwodnicy Poznania.

Rozpoczęte postępowanie przetargowe przewiduje wyłonienie wykonawcy wymienionych robót, które polegają na dobudowie trzeciego pasa ruchu, naprawie konstrukcji jezdni, remoncie istniejącej nawierzchni przeprowadzeniu prac towarzyszących na obu fragmentach drogi. Chodzi m.in. o rozbudowę obiektów inżynierskich w ciągu autostrady, dostosowanie infrastruktury technicznej do nowego przekroju, wykonanie tzw. pasów włączania i wyłączania, pasów awaryjnych, barier ochronnych i ogrodzeń, rowów, przepustów i ścieków. Do tego dojdą: poszerzenia istniejących na tym odcinku konstrukcji mostowych, podwyższenia ekranów akustycznych, przebudowa kanalizacji, infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia.

Prace nad modernizacją odcinka autostrady A2 nie powinny potrwać dłużej niż 16 miesięcy

Dodatkowo wykonawca powinien przeprowadzić modernizację węzła drogowego Poznań Luboń w czasie wakacji (w lipcu lub sierpniu) w 2024 r. lub 2025 r. Termin wykonania wszystkich zasadniczych prac nie może być dłuższy niż 16 miesięcy od daty wskazanej w powiadomieniu o dacie rozpoczęcia robót. Tradycyjnie do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu zimowego, w którym organizacja ruchu na autostradzie A2 będzie wprowadzona w każdym z kierunków na odrębnej jezdni, minimum dwoma pasami o szerokości co najmniej 3,5 metra.

Kiedy prace zostaną zakończone, kierowcy będą mieć do dyspozycji trzy pasy ruchu na całym nieodpłatnym fragmencie trasy A2 liczącym ok. 15 km od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Wschód. Na odcinku Poznań Zachód-Poznań Krzesiny trzeci pas ruchu został otwarty w 2019 r. Jego wykonanie trwało dziewięć miesięcy i zakończyło się pół roku przed planowanym terminem. Poszerzenie tego mającego ok. 10 km fragmentu kosztowało 202 mln zl i zostało w całości sfinansowane przez Autostradę Wielkopolską SA. Miejmy nadzieję, że planowane prace na odcinku Poznań Luboń - Poznań Poznań Wschód zostaną przeprowadzone równie sprawnie.