Rajdówka kontra motocykl w nowym wideo Red Bulla. Motocyklista prawie spadł w przepaść

Red Bull Motorsports słynie z nagrywania zapierających dech w piersi filmików. Tym razem na miejsce akcji wybrany został kanion Dark Canyon w prowincji Kemaliye w Turcji. To niezwykle malownicze miejsce, które przyciąga moto-entuzjastów z całego świata. Powód? Droga w tym miejscu jest poprowadzona dosłownie wśród skał.

Widoki być może i są piękne. Przejazd mimo wszystko był skrajnie niebezpieczny

Miejsce akcji już znamy. Warto zatem poznać zawodników. Tych jest dwóch. Pierwszym jest Skoda Fabia III w specyfikacji WRC. Za jej kierownicą zasiadł Ayhancan Güven – kierowca DTM. Drugim okazuje się motocykl BMW F900 GS. Ten z niespełna 900 cm3 pojemności generuje 105 koni mechanicznych. Okiełznanie jednośladu stało się zadaniem przypisanym Toprakowi Razgatl?o?lu – mistrzowi zawodów FIM World Superbike 2021.

Turecki kanion z pewnością daje malownicze widoki. Ja oglądając to nagranie po raz pierwszy, skupiłem się na czymś innym. Moją uwagę zwróciła luźna nawierzchnia, droga poprowadzona o centymetry od przepaści i kamienne przejazdy. Na takim szlaku i przy dużej prędkości jeden prosty błąd może się skończyć tragicznie. I słowo "mógł" nie pojawia się tu na wyrost. Bo w okolicy drugiej minuty nagrania motocyklista przeskakuje nad przepaścią. A wcześniej na liczniku jego jednośladu widać prędkość prawie 110 km/h.

Oczywiście ekipa Red Bull Motorsports zdawała sobie sprawę ze stopnia trudności przejazdu. Właśnie dlatego do pokonania trasy zostali wybrani świetni kierowcy.

Zwycięzców wyścigu jest trzech. Dwóch kierowców i... Turcja!

Ekstremalnie trudny przejazd został zestawiony z profesjonalną szkołą nagrań realizowanych przez Red Bull Motorsports. A to oznacza, że każdy fan motosportu otrzyma prawdziwą ucztę dla oczu. Który z zawodników zwyciężył w tym pościgu w off-roadzie? To w zasadzie nie ma znaczenia. I kierowca rajdówki, i kierowca motocykla wykazali się nie tylko umiejętnościami, ale i odwagą. A Turcja? Turcja pokazała się z nieco innej strony, niż hotelowa i typowo all inclusive.