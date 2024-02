Nie mógł jechać, a odjechał. 54-latek wybrał najlepsze miejsce na jazdę bez prawka

Historie z pijanymi policjantami w roli głównej zwykle są tragiczne i piszemy je ze smutkiem, ale tym razem można się lekko uśmiechnąć. Nikomu nic się nie stało, a lekkomyślność kierowcy wręcz dziwi. Rozbawiła chyba samych policjantów, którzy swój komunikat zatytułowali zgrabnym "nie mógł jechać, a odjechał", które im podkradliśmy. Najważniejsze, że 54-latka nie ominie kara za stwarzanie zagrożenia na drodze.

Stracił prawo jazdy i dalej jeździ

54-latek w październiku spowodował kolizję i był nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali mu wtedy prawo jazdy. Kilka miesięcy później po rozprawie sądowej mimo, że nie mógł kierować, wsiadł za kierownicę citroena i odjechał

- tak zaczyna się informacja prasowa na stronie KMP Białystok. Co najciekawsze, mężczyzna do swojego samochodu na fotel kierowcy wsiadł na oczach policjantów, którzy zeznawali w sądzie... w jego sprawie. To byli ci sami funkcjonariusze, którzy zabrali mu prawo jazdy podczas interwencji w gminie Juchnowiec Kościelny, gdzie w październiku zeszłego roku doszło do kolizji.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce od razu zorientowali się, co mogło być przyczyną kolizji. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a sprawa została skierowana do sądu. Teraz policjanci znowu przyłapali tego kierowcę na łamaniu przepisów. Lekkomyślność zostanie nagrodzona.

Co grozi kierowcy? Zajmie się nim sąd

Na 54-latka czekają naprawdę poważne konsekwencje. Za swoje zachowanie 54-latek ponownie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Tak podaje policja w tym konkretnym przypadku. Warto jednak pamiętać, że polskie przepisy przewidują bardzo szeroki wachlarz możliwości.

Jeśli kierowca ma ponad 0,5 promila to staje się przestępcą i musi się liczyć z jeszcze większymi konsekwencjami. Poza 15 punktami karnymi, które od razu dadzą mu policjanci, poza pozbawieniem wolności sędzia może mu wymierzyć następujące kary m.in.:

do 30 tys. zł grzywny,

zobowiązać do wpłaty co najmniej 5 tys. zł na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przy czym zakaz w szczególnie drastycznych przypadkach może być nawet dożywotni,

O wysokości końcowej kary decyduje sędzia podczas procesu. Wiele zależy od okoliczności i konsekwencji. Jeśli pijany kierowca spowoduje wypadek, to kara będzie bezwzględna.