Awantura na Florydzie. Zmiana płci wpisanej w prawie jazdy to oszustwo

Standy Zjednoczone wydają się środowiskiem mocno liberalnym i tolerancyjnym. Mimo wszystko nawet i w USA zdarzają się wpadki. Jedną z ostatnich ujawniła członkini demokratów – Anna V. Eskamani. Dotarła do dokumentu z Florydy, który mówi o tym, że zmiana płci w prawie jazdy według poczucia własnej tożsamości może zostać odczytana jako oszustwo.

Od 2011 r. płeć można było zmieniać dowolnie. Teraz polityka zmieniła się

Departament Bezpieczeństwa Drogowego i Pojazdów Silnikowych Florydy uchylił politykę zezwalającą kierowcom na aktualizację oznaczenia płci na prawach jazdy w zgodzie z poczuciem własnej tożsamości. Na Florydzie zmiana takich danych w dokumencie będzie możliwa dopiero po oficjalnej i urzędowej modyfikacji danych. Bez tego konieczne będzie wpisanie płci biologicznej. To stanowi odwrót od polityki, która obowiązywała od 2011 r.

Pikanterii sprawie dodaje to, w jaki sposób urzędnicy tłumaczą zablokowanie zmiany płci w prawie jazdy. Robert Kynoch – zastępca dyrektora wykonawczego departamentu w piśmie regulującym nową polityką napisał, że "płeć rozumiana jest jako płeć, a zmiana oznaczenia na coś, co nie zgadza się na przykład z płcią przypisaną osobie od urodzenia, stanowi oszustwo". Takie podejście do sprawy spowodowało prawdziwą burzę w USA.

Nowa polityka wydawania praw jazdy wzbudziła ostrą dyskusję w USA

Po tej informacji zaczęły padać naprawdę ostre słowa. Część organizacji mówi o atakowaniu osób transpłciowych przez agencje rządowe. Część z kolei o niepewności wśród kierowców na Florydzie dotyczącej zmian dokonanych wcześniej. Czy takie dokumenty będą prawomocne? Czy ich posiadacze również zostaną oskarżeni o oszustwo? Atak organizacji to argument mocno przesadzony. Drugi jest jednak już jak najbardziej właściwy. Szczególnie że władzom Florydy przypomniało się o zmianie polityki po 13 latach. To, co przez ponad dekadę było legalne, teraz nagle okazało się oszustwem.