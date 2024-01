Na środku ulic na Mokotowie pojawiły się tajemnicze białe namioty. O co tu chodzi?

Kierowcy poruszający się samochodem po warszawskim Mokotowie mogą się nieco zdziwić. Dostrzegą bowiem stojące przy jezdni białe namioty. Zdziwienie jest dobrą reakcją. Niecodziennych obiektów nie należy się jednak bać.

Po co przy drogach w Warszawie ustawia się białe namioty?

Białe namioty ustawione przy jezdni po pierwsze są elementem prac związanych z układaniem nowej trakcji tramwajowej. Po drugie to wynik aktualnej pogody i kolejnych opóźnień na budowie. Pojawiły się po to, żeby w warunkach panującego mrozu i możliwości wystąpienia opadów śniegu czy deszczu, nie trzeba było przerywać prac nad budową tramwaju do Wilanowa. W namiotach istnieje możliwość zamontowania ogrzewania i np. bezproblemowego używania maszyn do spawania kolejnych fragmentów szyn. Dzięki temu wykonawca nieco nadrobi prace.

Tramwaj do Wilanowa będzie kosztować 1,19 mld zł. Skróci jednak czas podróży do centrum

Białe namioty ustawione na Mokotowie mogą zwrócić uwagę kierowcy na samą inwestycję i jej znaczenie. A to jest raczej duże. ZTM poprzez budowę tramwaju do Wilanowa chce stworzyć połączenie między tą właśnie dzielnicą a stacją Dworzec Zachodni. W efekcie pojazd szynowy mógł poruszać się między Wilanowem a Wolą, jednocześnie przejeżdżając przez Ochotę czy właśnie Mokotów. Cel? Chodzi o skrócenie czasu podróży. Zdaniem ZTM przejazd między Wilanowem a centrum nie powinien zająć więcej niż 30 minut. Pokonanie trasy samochodem wymaga natomiast średnio 50 minut. Ta różnica może zachęcić kierowców do przesiadki do transportu miejskiego.

Mokotowski fragment modernizacji powinien być ukończony w pierwszej połowie 2024 r. Już dziś jednak wiadomo, że prace nie zakończą się w terminie. Nowy został wyznaczony na wrzesień 2024 r. Ile będzie kosztować inwestycja? Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą oznacza wydatek na poziomie 1,19 mld zł. Dofinansowanie unijne do projektu wynosi 555 mln zł.