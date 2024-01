Czy Chińczycy podbiją Europę? Model MG jest najchętniej wybieranym autem w Hiszpanii

Nie da się ukryć, że chińskie samochody stają się dla europejskiej klienteli coraz ciekawszą opcją. Wszystko ze względu na całkiem niezły stosunek ceny do oferowanego wyposażenia oraz jakości. O rosnącej popularności aut z Państwa Środka mogą świadczyć wyniki sprzedażowe MG w Hiszpanii. Jej SUV o nazwie ZS stał się w grudniu prawdziwym bestsellerem.

MG ZS najchętniej kupowanym autem w Hiszpanii

Jak przekazuje Automotive News Europe, wyceniany na 14 690 euro (64,1 tys. zł) model stał się najchętniej kupowanym autem w Hiszpanii. W grudniu 2023 roku chiński producent przekazał w ręce klientów 2563 egzemplarze ZS, tym samym wyprzedzając m.in. Renault Clio czy Dacię Sandero, które mogły popisać się sprzedażą na poziomie kolejno 2360 i 2289 sztuk. Na czwartym miejscu rankingu uplasował się Hyundai Tucson (2087 szt.), a na piątym Toyota Corolla (1829 szt.). Kolejne miejsce zajęły:

6. VW T-Roc - 1774 szt.,

7. Nissan Qashqai - 1559 szt.,

8. Peugeot 2008 - 1536 szt.,

9. Renault Captur - 1513 szt.,

10. Dacia Duster - 1456 szt.

MG ZS (2023) 1.0 T-GDI fot. Filip Weremij

Co jasne rynkowy sukces ZS zawdzięcza swojej niskiej cenie. W porównaniu do mniejszego Clio, które wycenione zostało na ok. 16,1 tys. euro, SUV staje się oczywistym wyborem. Także na tle nieco tańszego (ok. 13,2 tys euro) Sandero ZS wypada zdecydowanie lepiej. Dobrze wyposażony SUV znanej Europejczykom marki MG ma więc szansę zawojować także inne rynki.

W Polsce ceny zaczynają się jednak od nieco wyższej kwoty - 79 800 zł. W standardzie otrzymujemy 10-calowy ekran multimediów, Apple CarPlay i Android Auto, 17-calowe aluminiowe felgi, reflektory LED, klimatyzację, tylne czujniki parkowania, tempomat, relingi dachowe i skórzaną kierownicę.

MG powtórzy sukces Volvo?

Wykupienie przez Chińczyków brytyjskiego brandu było strzałem w dziesiątkę. Można podejrzewać, że MG powtórzy to, co poprzednio udało się także Volvo. Wizerunkowo chińscy producenci tacy jak SAIC czy Beijing nie mają tak ugruntowanej w świadomości Europejczyków pozycji jak wymienione wcześniej marki, przez co będą brane pod uwagę w zdecydowanie dalszej kolejności. Istotna jest jednak ich niska cena, która z czasem, a więc po oswojeniu się europejskiego rynku z chińskimi pojazdami, będzie działała na klientów niczym lep na muchy. Tak czy inaczej, MG już teraz nie musi martwić się o popyt w najbliższych latach.