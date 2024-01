Amerykańska poczta chce mieć 66 tys. aut elektrycznych. Właśnie zamówiła 6 pojazdów...

Elektryfikacja transportu jest trendem, który mocno wybija nie tylko w Europie. Coraz mocniej włączają się do niego także Stany Zjednoczone. Tym razem o swoich planach opowiedziała poczta w USA. United States Postal Service chce dysponować flotą liczącą 66 tys. aut elektrycznych. To o 15 tys. pojazdów więcej, niż liczy całkowity wolumen rejestracji wszystkich e-aut w całej Polsce!

Poczta w USA chce mieć 66 tys. elektryków. Plan jest długofalowy

Amerykanie idą z rozmachem – możecie pomyśleć. I jest w tym sporo racji. Przejście USPS na elektryczny transport to jednak na razie plany. Dodatkowo plany raczej dalekosiężne. 66 tys. pojazdów ma być eksploatowanych w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jedyny konkret jest taki, że amerykańska poczta chciałaby do roku 2028 kupić 45 tys. takich pojazdów. To jedyny deadline, który pojawia się w tej sprawie.

Amerykańska poczta zamówiła te same vany, co NASA

Jak poczcie z USA idzie elektryfikacja? Ta przebiega z różnym skutkiem. Z jednej strony pocztowcy zza oceanu chwalą się np. zakupem aut w start-up`ie Canoo. Na razie jednak zamówienie opiewa na zaledwie 6 elektrycznych pojazdów LDV 190. Z drugiej strony Ford jeszcze w tym roku ma rozpocząć dostawy E-Transitów. Według deklaracji przedstawicieli USPS tylko w tym roku we flocie ma się pojawić 9250 elektrycznych vanów z niebieskim owalem w logo. A to już jakiś konkret.

Nieco więcej warto powiedzieć o aucie produkowanym przez Canoo. Bo nieco wcześniej trzy elektryki zamówiła od start-up`u także NASA. Pojazdy staną się transporterami dla uczestników misji księżycowej Artemis. Nie polecą jednak na księżyc, a będą eksploatowane na ziemi. Konkretnie w Kosmicznym Centrum im. Kennedy`ego na Florydzie.

Czy plany amerykańskiej poczty są realne?

Amerykańska poczta interesuje się elektrykami. Ma ambitne plany i wykonała już pierwsze kroki do ich realizacji. Czy po zamówieniu blisko 10 tys. Fordów E-Transitów pojawią się kolejne zamówienia? To pytanie pewnie zostaje otwarte. A odpowiedź zależy pewnie od tego, jak elektryczne vany sprawdzą się w codziennej eksploatacji. Dotychczas zamówiona ilość pojazdów pewnie stanowi próbnik. Ich użytkowanie stanie się papierkiem lakmusowym. Pozwoli stwierdzić czy e-auta mają szansę spełnić wymagania amerykańskiej poczty. I to pewnie od tego zależy ostateczny deadline wprowadzenia 66 tys. aut do floty.