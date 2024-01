Ranking aut dla seniora to w starzejącej się Europie temat jak najbardziej na czasie. Do tej pory jednak w komunikacji marketingowej producentów nadal dominuje wizerunek młodego klienta, który jest aktywny i mobilny. Wszyscy, jak mantrę powtarzają hasła "młody" i "aktywny", a w swoich broszurach pokazują swoje samochody na tle młodych i wysportowanych, najlepiej z deską surfingową na dachu. Jak zatem w tego typu komunikacje wpisuje się tytuł... "Najlepszego auta dla seniora"? Sprytni, zapewne to dobrze wykorzystają, bo tak naprawdę tacy właśnie klienci będą dominować w najbliższych latach w salonach samochodowych.

REKLAMA

Jak oceniał ADAC?

W tym przypadku eksperci z niemieckiej organizacji kierowali się zupełnie innymi kryteriami wyboru niż zwykle. Jak słusznie podkreślają dla seniorów często nie ma większego znaczenia, jaką moc ma samochód. Argumentem w salonie nie są dla nich technologiczne wodotryski pozwalające np. na sterowanie samochodem za pomocą smartfona. W przypadku seniorów ważniejsza jest wyprostowana i wygodna pozycja siedząca oraz możliwość wygodnego wsiadania i wysiadania.

Testujący skupili się też na prostej i intuicyjnej obsłudze auta, dobrej widoczności w każdym kierunku, tak aby nie trzeba kręcić zbytnio głowa podczas manewrowania na parkingach. W przypadku bagażnika nie najważniejsza była pojemność, ale wygodna pozycja załadunku i brak niewygodnych progów.

Dlatego też ADAC ograniczył wybór do pojazdów z czterema lub pięcioma miejscami siedzącymi o "wygodnych" wymiarach zewnętrznych. Niemieccy eksperci przyjęli następujące parametry, które według nich powinno mieć najlepsze auto dla seniora:

Długość : maksymalnie 4,50 metra

wysokość : co najmniej 1,50 metra

wysokość siedziska : co najmniej 47 centymetrów

miejsca siedzące : od czterech do pięciu

wysokość progu załadunkowego : maksymalnie 78 centymetrów

widoczność we wszystkich kierunkach na poziomie testu ADAC : maksymalnie 4,0

Dodatkowym kryterium była ocena w wewnętrznych testach przeprowadzonych przed ADAC. Z też względu przy wyborze ograniczono się wyłącznie do modeli ocenionych już przez niemieckich inżynierów pracujących w ADAC.

Najlepsze auto dla seniora to...

Jak już wspominałem, nie wszystkim producentom może spodobać się to wyróżnienie. Jak na przykład pochwalić ma się nim Seat, którego aż dwa model trafiły na listę aut przyjaznych seniorom? W końcu od lat hiszpańska marka jest kreowana na tę bardziej sportową w palecie grupy Volkswagena. Zapewne podobne odczucia może mieć Audi, którego najmniejsze crossovery wygrały w aż dwóch kategoriach cenowych. Ból głowy pr-owców jest tu jednak drugorzędną sprawą. Ranking ADAC jest ciekawą odmianą w konkursach na auto sportowe, rodzinne, czy najbardziej pojemne, które od lat przeprowadzane są przez organizację i media motoryzacyjne.

Oto najlepsze auta dla seniora według kategorii cenowych

Samochody od 20 do 25 tys. euro (ceny z rynku niemieckiego):

Nissan Juke

Renault Captura

Seat Arona

Volkswagen T-Cross

Samochody od 25 do 30 tys. euro:

Audi Q2

Fiat 500X

Opel Crossland

Nissana Qashqaia

Seat Ateca

Volkswagen T-Roc

Citroëna C5 Aircrossa

Ford Puma

Samochody od 35 do 40 tys. euro:

Audi Q3

Toyota Corolla Cross

Kabriolet VW T-Roc

Mercedes klasy B

Skoda Karoq

Samochody od 40 do 45 tys. euro: