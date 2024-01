Aż dwa tys. zł mandatu za złamanie zasady kąta prostego. Policja rusza z Aktywną Tarczą

O co chodzi z zasadą kąta prostego? To jedna z najważniejszych zasad ruchu drogowego, którą kierowcy nagminnie łamią. Czasem nieświadomie. Polskie przepisy jasno mówią, że przez przejazd kolejowy można przejechać tylko, kiedy szlabany są w pełni otwarte. Musi być 90 stopni i kropka. W tym przypadku policja stosuje zasadę zero tolerancji i naprawdę karze kierowców, którzy ignorują szlabany - czasem ruszają zbyt wcześnie albo wjeżdżają w ostatniej chwili, kiedy szlabany zaczynają się opuszczać. To proszenie się o tragedię.

REKLAMA

Zobacz wideo Dał popis, jak nie należy jeździć. Kierowca utknął między rogatkami

Mandat za ignorowanie szlabanów jest wyjątkowo wysoki

To jeden z najwyższych mandatów, który można dostać i który rzeczywiście wystawiany jest często. Policja nagłaśnia każdy taki przypadek, żeby uczulić kierowców (i nie tylko), jak niebezpieczne jest takie zachowanie. Co ciekawe, w zeszłym roku takie mandaty dostali nawet rowerzyści, o czym informowali policjanci w swoich komunikatach. W tym przypadku nie ma taryfy ulgowej dla nikogo.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości 2 tys. zł.Nie ma widełek - to zawsze 2 tys. zł. To właśnie za to wykroczenie policjanci karzą kierowców. Do konta kierowcy dopisane zostanie też bardzo dużo punktów karnych. Co więcej, w przypadku recydywy mandat się podwoi i wyniesie aż cztery tysiące złotych.

Dlaczego o tym przypominamy? Rusza "Aktywna Tarcza"

Akcja „Aktywna Tarcza" realizowana jest w ramach międzynarodowej organizacji Unii Europejskiej - RAILPOL. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzą wspólne działania kontrolno-prewencyjne na obszarach kolejowych. Ich celem jest między innymi kontrola przestrzegania przepisów w obszarach kolejowych, przeciwdziałanie niszczeniu mienia oraz kradzieży elementów infrastruktury kolejowej

- podaje policja w jednym z nowszych komunikatów. Wzmożone działania będą trwały w najbliższym czasie. W dzianiach udział biorą także funkcjonariusze drogówki, których priorytetem jest reakcja na zachowania kierujących na przejazdach kolejowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu zagrożeń jakie wynikają z niestosowania się do przepisów.

Dlaczego mandaty są aż tak dotkliwe? Na przejazdach regularnie dochodzi do tragicznych wypadków. Półtoratonowy samochód, a właściwie to jego pasażerowie, nie mają absolutnie żadnych szans w przypadku, w którym w bok pojazdu uderzy rozpędzony do kilkudziesięciu km/h pociąg towarowy ważący np. 4000 ton. Auto jest dosłownie miażdżone i wleczone kilkadziesiąt metrów po torach.