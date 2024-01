Wielki protest rolników paraliżuje drogi. Mapa i lista miejsc

Protesty rolników w Polsce zaplanowano na 24 stycznia 2024 r. Większość z nich zacznie się w samo południe i potrwa dwie godziny. Z hasłem "Europa = uprawiać i hodować" rolnicy zablokują 150 dróg w całym kraju. Podano dokładne lokalizacje, gdzie można się spodziewać protestów. Dlaczego polscy rolnicy wyjadą na drogi? Nie zgadzają się ze sposobem, w jaki funkcjonuje wymiana handlowa artykułów rolno-spożywczych między Wspólnotą a Ukrainą. Niezadowolenie rolników to problem w całej Europie. W 2024 r. najgłośniej jest o drogowym paraliżu Niemiec, ale rolnicy protestują także m.in. we Francji i Rumunii.

Protesty rolników w Polsce 24.01.2024 r. - mapa

Najlepszym źródłem informacji o protestach jest strona i media społecznościowe związku zawodowego NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". To tam znaleźliśmy mapkę, którą widzicie na otwierającym zdjęciu. Znajdziecie ją w poniższym poście na Facebooku. Jest interaktywna i zaznaczono na niej wszystkie lokalizacje protestów. Można sprawdzić, gdzie spodziewać się utrudnień.

Protesty rolników w Polsce 24.01.2024 r. - gdzie, o której

Znamy też konkretną listę miejsc, gdzie protesty będą się odbywać. Podano także godziny. Najczęściej będą się odbywać między 12 i 14.