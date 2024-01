Nawet łańcuchy nie uratowały kierowcy Tesli. Lód na drodze i grawitacja zrobiły swoje

Biuro szeryfa hrabstwa Mono w Kalifornii (USA) opublikowało ku przestrodze nagranie, prezentujące do jakich zdarzeń potrafi doprowadzić oblodzenie pojawiające się zimą na nawierzchni jezdni. Wystarczy by krótko po odwilży chwycił mróz, a wtedy zaśnieżona droga zamienia się w lodowisko. Jeśli takie warunki pojawiają się na drodze wytyczonej przez wzgórze, pułapka na kierowców jest gotowa. O bezpieczeństwie na drogach więcej piszemy na Gazeta.pl.

Kierowcy przegrali z lodem i grawitacją

Film opublikowany w mediach społecznościowych został nagrany w miejscowości Mammoth Lakes, położonej w łańcuchu górskim Sierra Nevada. Nagranie przedstawia bezwładnie zsuwającą się ze wzniesienia Teslę Model 3 oraz pickupa Forda. Auto osobowe sunące po ekstremalnie śliskim podłożu najpierw rąbnęło w powoli poruszającego się pickupa marki RAM, którego siła uderzenia zepchnęła z górki, a następnie w auto elektryczne wpadł zsuwający się przed nią Ford.

Kierowcy Tesli i Forda znaleźli się w beznadziejnej sytuacji i byli całkowicie bezradni. Przez brak przyczepności zostali pozbawieni kontroli nad maszynami. W Tesli nie pomogły nawet łańcuchy śniegowe. Jedyne co pozostało zmotoryzowanym, to zachować spokój, słuchać odgłosów gnącej się blachy i czekać, aż ich auta się wreszcie same zatrzymają.

Czasami najlepiej zrezygnować z jazdy

Przypominamy, że najważniejszym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo własne i innych jest kierowca. Podczas jazdy w niepogodę podstawą jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i do własnych umiejętności. Na jezdni zachowanie bezpiecznego odstępu od innych pojazdów da czas na reakcję, a właściwa ocena warunków przyczepności pozwoli zawczasu uniknąć kłopotów. Jeśli jezdnia zmienia się w ślizgawkę, lepiej zwyczajnie zrezygnować z jazdy.