Szynobus jechał na badanie techniczne. Nie dojechał, bo spłonął po drodze

Podczas tzw. przejazdu technicznego doszło do pożaru szynobusa. Pojazd nie spłonął doszczętnie, ale nie wiadomo czy będzie się nadawał do dalszej eksploatacji. Na razie przyczyny pojawienia się ognia nie są znane. Ważniejsze jest jednak to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

7 Fot. Facebook / OSP w Raciążu Otwórz galerię Na Gazeta.pl