Jedyna taka toyota century na świecie. Wyjątkowi pasażerowie będą jeździć na stojąco

Idea toyoty century narodziła się w latach 60. XX wieku. Japończykom przyśnił się podbój segmentu pojazdów luksusowych na rodzimym rynku. Pierwsza generacja auta ujrzała światło dzienne w listopadzie 1967 r. Był to klasyczny sedan z silnikiem V8.

Luksusowe century stało się SUV-em. SUV-em kabriolet nawet!

W historii modelu pojawiło się wiele innowacji. Przykład? Już w 1971 r. century otrzymała np. automatyczną klimatyzację. W roku 1975 natomiast został zaprezentowany koncept napędzany za pomocą silników elektrycznych i turbiny gazowej. W roku 2023 pojawiła się kolejna zmiana dziejowa. Bo century z sedana zamieniła się w... SUV-a. SUV-a, który właśnie stał się nawet kabrioletem.

Toyota century bez dachu zamiast tylnej kanapy ma podest

Toyota century kabriolet to specjalna wersja modelu, która w wyłącznie jednym egzemplarzu została stworzona do przewożenia zwycięskich zawodników sumo po wydarzeniu w Ryogoku Kokugikan w Tokio. Impreza odbędzie się 28 stycznia. Co wiadomo o tym aucie? Być może straciło dach, ale zachowało mocny napęd hybrydowy. Napędzaniem pojazdu zajmuje się bowiem 3,5-litrowy silnik V8 w porozumieniu z elektrycznym napędem E-FOUR Advanced oraz układem tylnych kół skrętnych. To oznacza aż 412 koni mechanicznych mocy.

Century kabriolet jest modelem spersonalizowanym. Z uwagi na swoje przeznaczenie pojazd nie otrzymał m.in. tylnej kanapy. W jej miejscu pojawiło się coś na kształt podestu. To na nim staną zwycięzcy turnieju sumo i to z niego będą pozdrawiać osoby zebrane przy trasie przejazdu. Co więcej, auto będzie odgrywać jeszcze jedną rolę. Ma zapowiadać nową erę w dziejach Toyoty. Chodzi o nowy typ zamówień z koncepcją full-order.

Toyota century kabriolet Fot. Toyota

Toyota ma nową opcję. Kierowca może kupić spersonalizowaną century

Full-order stanowi nowy rodzaj usługi oferowanych japońskim klientom modelu Century. Będą oni mogli składać na auto w pełni spersonalizowane zamówienie. Dzięki temu stworzą jedyny w swoim rodzaju egzemplarz auta, który spełni wszystkie ich wymagania. Realizacją zamówienia zajmie się Century Meister lub główny mechanik z salonu Toyoty. Koszt konwersji oraz czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. Dla przykładu przygotowanie century w wersji bez dachu zajęło około roku.