52-latka w porsche wjechała w żłobek. O mały włos nie doszło do tragedii

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, 15 stycznia ok. godz. 16.30. Kierująca porsche wjechała w budynek żłobka mieszczącego się przy ulicy Strzeszewskiego w dzielnicy Ponikwoda. Pojazd przebił się do środka obiektu, wcześniej uderzając w przeszkloną ścianę. Już po chwili na miejscu zjawiła się straż pożarna oraz policja.

52-latka wjechała w żłobek w Lublinie. Wszystko przez katastrofalną pomyłkę

Jak poinformowała redakcja Radia Lublin, za kierownicą porsche siedziała 52-latka. Kobieta może mówić o niebywałym szczęściu w nieszczęściu. Jeszcze kilka minut przed tym, jak jej samochód przebił się do wnętrza żłobka i zatrzymał się w jego głównej sali, bawiły się tam dzieci. "Na szczęście w budynku nie było dzieci, przebywała tam tylko jedna osoba, której nic się nie stało. Samochód został wypchnięty siłą ludzkich rąk" - przekazała mł. bryg. Sylwester Wójcik, Dyżurna Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, cytowana przez Kurier Lubelski.

Policjanci pracujący na miejscu przebadali kierowczynię na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się jednak, że była trzeźwa. Kobieta tłumaczyła, że do wszystkiego doprowadziła pomyłka. 52-latka omyłkowo nacisnęła pedał gazu zamiast hamulca.

Lublin. 52-latka wjechała w żłobek. Przed budynkiem powstaną specjalne zabezpieczenia

Krótko po zdarzeniu na oficjalnym facebookowym profilu żłobka pojawił się specjalny post. Przedstawiciele placówki uspokoili, że nikomu nic się nie stało. "Nikt z nas nie mógłby przewidzieć takiej sytuacji, ale myśląc o przyszłości, będą utworzone zabezpieczenia przed budynkiem. Wszyscy jesteśmy jeszcze w szoku!" - stwierdzili.