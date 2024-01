Wystawia 360 mandatów każdego dnia. Radar rekordzista i prawdziwa żyła złota

Choć podane statystyki mówią zaledwie o pierwszym półroczu 2023 roku, to statystyki fotoradaru zamieszczonego na drodze E19 w tunelu Craeybeckx w Antwerpii robią wrażenie. Urządzenie zarejestrowało w ciągu sześciu miesięcy aż 65 tysięcy przekroczeń prędkości, co oznacza, że średnio co 4 minuty w tunelu pojawiał się błysk lampy fotoradaru.

REKLAMA

Nie jest to pierwszy tak imponujący wynik, bo w 2022 roku fotoradar zarejestrował ok. 120 tys. wykroczeń, a suma wystawionych mandatów opiewała na 7,5 mln euro. Dla porównania najbardziej zapracowany fotoradar w Warszawie na ul. Ostrobramska-Fieldorfa w kierunku Rembertowa (w okresie od stycznia do maja 2023 roku) zarejestrował 4 827 naruszeń.

Kontrowersje wokół belgijskiego fotoradaru

W zeszłym roku kierowcy, którzy dostali mandat z najbardziej znanego fotoradaru w Belgii skarżyli się, że jest on mylnie oznakowany. Chodziło o ograniczenie prędkości, które wyświetlało się tuż przed samym urządzeniem. Jednak w tym roku ukarani nie mogą już zrzucać swoich kar na garb mylnych znaków, bo belgijscy drogowcy wprowadzili dodatkowe znaki 400 metrów przed fotoradarem. Mimo tego w pierwszym półroczu liczba zarejestrowanych wykroczeń nie spadła.

Zobacz wideo

Belgowie inwestują w odcinkowe pomiary prędkości

Urządzenie w tunelu nadal wystawia najwięcej mandatów w całym kraju. O niepokojącym trendzie świadczą też inne statystyki przywoływane przez lokalną prasę. Jak wynika ze statystyk belgijskiej policji w ciągu ośmiu lat liczba mandatów za przekroczenie prędkości wzrosła z 3,37 miliona w 2014 roku do 6,16 miliona w 2022 roku. Z tego m.in. powodu w ubiegłym roku zdecydowano się na budowę odcinkowe pomiaru prędkości na wspomnianej trasie w okolicy Berchem.