15 nowych radiowozów dla dolnośląskich policjantów. Zauważysz je z daleka

Tabor pojazdów służbowych dolnośląskiej drogówki został wzbogacony o piętnaście nowych samochodów marki Kia. Nowoczesne i dobrze wyposażone samochody mają przyczynić się do poprawy warunków służby stróżów prawa, przełożyć się na jeszcze bardziej skuteczne realizowanie ustawowych zadań oraz różnego rodzaju działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Radiowozy będzie można spotkać na ulicach: Głogowa, Lubina, Oleśnicy, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Oławy, Środy Śląskiej, Milicza, Dzierżoniowa i Wołowa. Więcej o nowoczesnym sprzęcie polskich służb piszemy na Gazeta.pl.

Uniwersalne 180-konne SUV-y

10 samochodów typu SUV to model Kia Sportage. Każde z aut napędza czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i 260 Nm. Napęd jest przekazywany na przednią oś poprzez automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów 7DCT. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,8 s, a prędkość maksymalna podawana przez producenta to 201 km/h. W cyklu mieszanym takie auto zużywa średnio 6.3-6.7 l paliwa na 100 km.

150-konne kompaktowe kombi

5 kolejnych radiowozów to model Kia Ceed kombi. Wszystkie otrzymały 4-cylindrową jednostkę benzynową z turbodoładowaniem. Silnik 1.5 T-GDI rozwija moc 160 KM i 253 Nm. Model ten w połączeniu z manualną 6-biegową skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 s, a prędkość maksymalna dochodzi do 210 km/h. Napęd trafia na przednią oś. Średnie zużycie paliwa podawane przez producenta jest obliczone na 5,5-6,3 l/100 km.

Zobacz wideo 15 nowych radiowozów dla dolnośląskich policjantów

Nowe radiowozy zauważysz z daleka

Radiowozy otrzymały nową gamę kolorystyczną. Srebrno-niebieskie barwy przemieszane z żółto-zielonym fluorescencyjnym kolorem oraz widoczne zmiany w oświetleniu uprzywilejowania, uzasadnione są lepszą widocznością niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Nowe barwy to również zdecydowanie łatwiejsza identyfikacja radiowozu.