Nowa Lancia Ypsilon bez tajemnic. Do sieci wyciekły przedpremierowe zdjęcia

Fani Lancii od wielu miesięcy, jak nie lat, wyczekują premiery nowego wcielenia modelu Ypsilon. Tak się złożyło, że już teraz mogą zaspokoić swoją ciekawość i poznać wygląd włoskiego autka. Wszystko za sprawą zdjęć, które wyciekły do sieci tuż przed oficjalną prezentacją zaplanowaną na koniec lutego. Nowy pogromca miejskich ulic został bowiem przyłapany w Mediolanie w trakcie nagrywania materiałów promocyjnych.

Nowa Lancia Ypsilon

Włosi nie rzucają słów na wiatr. Nowy Ypsilon czerpie pełnymi garściami z designu koncepcyjnego Pu+Ra HPE, który dał nam przedsmak tego, czego będzie można się spodziewać po nowych pojazdach Lancii. Front autka zdominowany jest przez czarny pas ze zdobiącą go nazwą marki, pod którym umieszczono ledowe paski. Tuż poniżej zamontowano okrągłe reflektory. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się niezwykle gustownie.

Z tyłu również nie zabrakło nawiązań do Pu+Ra. Podkreślają to okrągłe lampy z charakterystycznymi trzema ledowymi segmentami oraz wcięcie w centralnym punkcie klapy bagażnika. Tak samo jak z przodu umieszczono tutaj duży napis "LANCIA", a poniżej dodano emblemat z nazwą modelu.

Oczywiście sylwetka autka jednoznacznie wskazuje na to, że mamy do czynienia z konstrukcją bliźniaczą w stosunku do innych niewielkich modeli koncernu Stellantis, takich jak Peugeot 208 czy Opel Astra. Co za tym idzie, technicznie również nie będzie od nich odbiegała. Obok wersji spalinowych, dostępny będzie również wariant elektryczny oparty o platformę e-CMP. Całość napędza silnik o mocy 115 kW (156 KM), który czerpie energie z akumulatora o pojemności 51 kWh. Jeżeli producent nie pokusił się o zmiany w oprogramowaniu itd., maksymalny zasięg będzie nadal wynosił ok. 400 km.

To nie pierwszy raz, gdy Lancia Ypsilon widziana jest bez kamuflażu

Co ciekawe, nowa Lancia Ypsilon była już wcześniej widziana bez kamuflażu. Jeszcze w grudniu 2023 roku jej zdjęcia obiegły francuskie media. Mowa o białym egzemplarzu skradzionym z fabryki Stellantis w Sochaux. Pech sprawił, że pojazd został zatopiony w jednym z kanałów w regionie Montbeliard, a następnie wyłowiony przez lokalnych strażaków. Więcej o tej zaskakującej akcji dowiecie sie z poniższego artykułu: