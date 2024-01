Budda.TV legalnie rozdaje auta za miliony złotych. Jakie to modele?

Kamil Labudda, posługujący się w sieci pseudonimem Budda, to między innymi motoryzacyjny pasjonat, który od kilku lat tworzy nieszablonowe materiały wideo poświęcone w dużej mierze samochodom. Influencer rozgłos w internecie zapewnia sobie jednak nie tylko za sprawą recenzowania aut czy zdawaniu relacji z przebiegu tuningu pojazdów. Mężczyzna hałas wokół swojej osoby wywołuje przede wszystkim organizowaniem kontrowersyjnych akcji, których celem jest rozdawanie pieniędzy oraz wartościowych rzeczy. Wiele razy w nietypowy sposób hojnie przekazał środki finansowe potrzebującym i płacił za cudze rachunki. Ponadto prowadzi działalność charytatywną i wspiera WOŚP. Podobne tematy opisujemy na Gazeta.pl.

Loteria promocyjna "7 AUT X BUDDA"

Aktualną akcją youtubera, mającego 2,02 miliona subskrybentów na swoim koncie, jest odbijająca się głośnym echem w mediach społecznościowych loteria promocyjna prowadzona pod nazwą "7 AUT X BUDDA". Zabawa ta jest legalna. Zezwolenie na jej przeprowadzenie wydał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na podstawie ustawy o grach hazardowych. To też oznacza, że gra podlega czynnościom kontrolnym Urzędu Celno-Skarbowego. Wymogiem dołączenia do loterii jest nabycie ebooka, co zostało dokładnie opisane w regulaminie. Termin losowania wartościowych nagród odbędzie 14.01.2024 r. o godzinie 16:00, a wydarzenie będzie transmitowane na żywo. O jakie dokładnie samochody walczą uczestnicy?

Luksusowe samochody warte ponad 2 mln zł

Główną nagrodą jest BMW M3 Touring o wartości 563 200 zł brutto oraz Mercedes A45 AMG o wartości 300 600 zł brutto. Dodatkowo w ramach nagrody głównej przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł, kask BMW M3 o wartości 10 000 zł oraz nagroda finansowa w wysokości 100 422 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody głównej to 1 004 222 zł brutto.

BMW M3 Touring to pierwsza w historii modelu M3 odmiana z nadwoziem kombi. Przekazany na loterię samochód o wartości 563 200 zł brutto jest autem napędzanym przez 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik o mocy 510 KM i 650 Nm. Napęd trafia na cztery koła poprzez automatyczną skrzynię biegów, a fabryczne przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,6 s. W samochodzie, który jest do wygrania, zmieniony został układ wydechowy od MG Motorsport oraz dolotowy (bez utraty gwarancji), a spodziewana moc po zmianach ma wynosić około 540 koni mechanicznych i około 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Mercedes-AMG A45 S o wartości 300 600 zł brutto, który jest nagrodą w pakiecie z BMW M3 Touring, to 5-drzwiowy, kompaktowy hot hatch z szeregiem modyfikacji nadwozia. Auto ma wysoko zamontowany spoiler z włókna węglowego, rozbudowany dyfuzor i 4 końcówki układu wydechowego. Pod przednim zderzakiem także pojawił się dodatkowy spoiler, a obręcze kół zostały wymienione na inne. Pod maską pracuje 4-cylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 2-litrów. Wytwarzana moc 421 KM i 500 Nm trafia na cztery koła poprzez automatyczną skrzynię o ośmiu przełożeniach. Przyspieszenie 0-100 km/h trwa 3,9 sekundy.

Audi RS 6 Avant o wartości 737 256 zł brutto jest pojedynczą nagrodą. Do samochodu dodana zostaje nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz nagroda finansowa w wysokości 83 028 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 830 284 zł brutto. RS 6 Avant to sportowe kombi, które dodatkowo otrzymało pakiet elementów stylizacyjnych z włókna węglowego wraz z nowymi obręczami kół ze stopów lekkich. Do napędu służy podwójnie doładowane 4-litrowe V8. Fabryczna moc 600 KM i 800 Nm jest kierowana na koła poprzez dwusprzęgłową skrzynię biegów i napęd quattro. Pierwsze 100 km/h jest osiągane w 3,6 sekundy.

Toyota GR Supra o wartości 343 900 zł brutto to także nagroda pojedyncza. Dodatkiem do wozu jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz nagroda finansowa w wysokości 39 322 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 393 222 zł brutto. Sportowe coupe w białym kolorze nadwozia zostało uzupełnione masą tuningowych dodatków. M.in. nadwozie otrzymało pakiet widocznych spoilerów, dach oklejono na czarno, a w nadkola trafiły nowe felgi ze stopów lekkich. Pod maską pracuje doładowany 3-litrowy silnik produkcji BMW wytwarzający moc 340 KM i 500 Nm. Napęd trafia na tylną oś za pomocą automatycznej skrzyni biegów produkcji BMW. Pierwsza setka na prędkościomierzu pojawia się po 4,6 s.

Trzy egzemplarze BMW serii 3 coupe 3.0 (E46)

Kolejnymi samochodami do wygrania w loterii są trzy sztuki BMW serii 3. Każde auto jest do wygrania osobno. Wszystkie pojazdy są używane w wersji nadwozia Coupe z silnikiem 3.0 R6. Pierwsze o wartości 23 000 zł + nagroda finansowa w wysokości 2 556 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody (łączna wartość nagrody 25 556 zł brutto). Drugie BMW o wartości 24 500 zł + nagroda finansowa w wysokości 2 722 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody (łączna wartość nagrody 27 222 zł brutto). Wartość trzeciego BMW została ustalona na 29 000 zł + nagroda finansowa w wysokości 3 222 zł z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nagrody (łączna wartość nagrody 32 222 zł brutto).

