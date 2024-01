Policjanci w Grójcu mają trzy nowe radiowozy. Dwa samochody są nieoznakowane

Tabor pojazdów służbowych użytkowanych przez grójeckich funkcjonariuszy uległ powiększeniu. Na służbę trafiły trzy nowe samochody. Zakup tych pojazdów został zrealizowany w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji. Program ten zakłada, że 50 proc. wartości stanowią fundusze przekazane przez samorząd, natomiast pozostałe 50 proc. to fundusze Policji. W tym przypadku przy współfinansowaniu udział wzięły samorządy z Grójca, Mogielnicy i Pniew. Więcej o nowoczesnym sprzęcie polskich służb piszemy na Gazeta.pl.

Funkcjonariusze kluczyki do samochodów odebrali z rąk samorządowców podczas uroczystego przekazania radiowozów, które odbyło się we wtorek 9 stycznia. Pozyskane pojazdy mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pozwolą na lepsze wykonywanie zadań służbowych przez policjantów.

Dwa uniwersalne SUV-y

Oznakowanym autem jest Kia Sportage w rzucających się w oczy niebiesko-żółto-zielonkawych barwach fluorescencyjnych. Model ten napędza czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 150 KM i 250 Nm. Napęd jest przekazywany na przednią oś poprzez automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów 7DCT. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 9,6 s, a prędkość maksymalna podawana przez producenta to 189 km/h. W cyklu mieszanym takie auto zużywa średnio 6.3 - 6.6 l paliwa na 100 km. Drugi taki SUV w srebrnym kolorze nadwozia jest radiowozem nieoznakowanym.

Jeden 150-konny kompakt

Trzecim samochodem jest kompaktowa Kia Ceed bez oznakowania. Czarny hatchback otrzymał 4-cylindrową jednostkę z turbodoładowaniem. Silnik benzynowy 1.5 T-GDI rozwija moc 160 KM i 253 Nm. Model ten w połączeniu z manualną 6-biegową skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km/h wynosi 8,4 s, a prędkość maksymalna dochodzi do 210 km/h. Napęd trafia na przednią oś. Średnie zużycie paliwa podawane przez producenta jest obliczone na 5,5-6,3 l/100 km.