W listopadzie 2022 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia pierwszej w Polsce strefy czystego transportu (SCT). Za granicę obszaru SCT uznano granice administracyjne Krakowa. Przepisy zaczęłyby obowiązywać kierowców od 1 lipca 2024 r. Wdrożenie podzielono na dwa etapy. Mniej rygorystyczne regulacje miały obowiązywać do 30 czerwca 2026 r. Od 1 lipca 2026 r. lista dopuszczonych pojazdów uległaby dalszemu ograniczeniu.

Uchwałą miejskich radnych zajął się w styczniu 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie na wniosek byłego już wojewody małopolskiego (w listopadzie 2023 r. Łukasz Kmita zrezygnował ze stanowiska po objęciu mandatu poselskiego). Sąd uwzględnił uwagi wojewody dot. wyznaczenia granic obszaru strefy oraz zasad organizacji i uchylił uchwałę jak poinformował tvn24.pl. Niestety w chwili przygotowywania publikacji treść orzeczenia WSA wraz z uzasadnieniem nie była jeszcze dostępna w centralnej bazie orzeczeń sądów administracyjnych.

Benzynowe od 1992 r., a diesle od 1996. r.

Z pewnością kierowcy odetchną z ulgą (ale mieszkańcy już nie), gdyż część z nich nie mogłaby wjechać do miasta. W uchwale określono dość rygorystyczne wymogi dot. pojazdów samochodowych. W przypadku aut osobowych zarejestrowanych przed 1 marca 2023 r. do SCT mogłyby wjechać tylko następujące pojazdy (na okres do 30 czerwca 2026 r.).

Auta osobowe z silnikami benzynowymi z rocznika 1992 i młodsze spełniające normę Euro 1 lub nowszą.

Auta osobowe z silnikami diesla z rocznika 1996 i młodsze spełniające normę Euro 2 lub nowszą.

Jeszcze bardziej rygorystycznie potraktowano pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2023 r. W przypadku samochodów osobowych ustalono następujące wymogi.

Auta osobowe z silnikami benzynowymi z rocznika 2000 i młodsze spełniające normę Euro 3 lub nowszą.

Auta osobowe z silnikami diesla z rocznika 2010 i młodsze spełniające normę Euro 5 lub nowszą.

Od 1 lipca 2026 r. do SCT wjechałyby tylko nowsze pojazdy. Dla osobowych aut benzynowych oznaczałoby to rocznik 2000 (i młodsze) i normę Euro 3. Wjazd osobówką z dieslem byłby możliwy tylko dla wersji spełniających normę Euro 5 (roczniki od 2010). W praktyce zatem bez zmian w przypadku miłośników ropniaków.