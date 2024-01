E-Transit okazał się hitem. Przebojem zdobył rynek e-dostawczaków w Polsce

O sprzedaży nowych samochodów w Polsce dużo piszemy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Ford podsumowuje wyniki z zeszłego roku i chwali się swoim E-Transitem. Model otrzymał bowiem tytuł najlepiej sprzedającego się elektrycznego modelu dostawczego w Polsce w 2023 roku. A to nie koniec dobrych informacji płynących z raportów sprzedaży.

Zobacz wideo 35 punktów karnych i mandaty na 2500 zł, a bus w złym stanie i bez badań technicznych

Jeden na trzy elektryczne dostawczaki to Ford E-Transit

W 2023 r. 833 E-Transity opuściły salony sprzedaży w Polsce. To oznacza, że do elektrycznego vana z niebieskim owalem w logo należy 33,45 proc. udziału w segmencie elektrycznych samochodów dostawczych. Co więcej, E-Transit był jednocześnie czwartym najlepiej sprzedającym się modelem elektrycznym w Polsce. A miejsce zaraz za podium wśród wszystkich e-pojazdów, to już naprawdę coś. Tym bardziej że tym samym E-Transit wszedł do ligi zajętej m.in. przez zasilanego prądem Mustanga. Do tej pory na e-dostawczaka zdecydowali się tacy partnerzy, jak InPost, DHL i GLS.

Co zadecydowało o dużym zainteresowaniu Fordem E-Transitem? Czynników tak naprawdę mogło być kilka. Nabywcy prawdopodobnie docenili:

dwie wersje mocy oferujące 184 lub 269 koni mechanicznych oraz homologowany zasięg wynoszący od 238 km do 309 km.

gamę, która obejmuje aż 22 warianty konfiguracji pojazdu podczas składania zamówienia.

pełną praktyczność operacyjną, którą wyraża pojemność przestrzeni ładunkowej wynosząca nawet 15,1 m3 oraz maksymalna ładowność sięgająca 1630 kg.

system Pro Power Onboard, który pozwala na własne zasilanie wielu urządzeń.

Sukces E-Transita jest ważny. Ford nie może jednak spocząć na laurach

Oczywiście warto pamiętać o jednym. Być może do Forda E-Transita należy blisko 33,5 proc. rynku elektrycznych dostawczaków. I być może w 2023 r. klienci wybrali aż 833 takie pojazdy. Realnie analizują sytuację, można jednak stwierdzić, że to mimo wszystko nie są dane przesadnie imponujące. W zeszłym roku rynek pojazdów dostawczych do 3,5 tony został "wyceniony" w Polsce na 64 522 sprzedane auta. Wynik E-Transita stanowi zatem nieco ponad 1 proc. ogólnego zbytu tego typu pojazdów. To z kolei prowadzi tylko do jeszcze jednego wniosku. Do poważnej ekspansji e-dostawczakom na rynku samochodów nowych w Polsce zostało jeszcze nieco pracy do wykonania.