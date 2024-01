Oto jeden z niechlubnych rankingów, o których niechętnie wspominają władze samorządowe. Pora na coroczne zestawienie najbardziej zakorkowanych miast. W tegorocznym badaniu TomTom Traffic Index uwzględniono 12 polskich miast i aglomeracji, wliczając Trójmiasto oraz Katowice wraz z przyległymi miejscowościami. Wśród nich jedno znalazło się na podium, czym wyprzedziło mnóstwo ośrodków miejskich z całej Europy. Tym razem jednak nie jest to powód do chwały.

Kto szczególnie się wyróżnia w rankingu TomTom Traffic Index 2023? Niekwestionowanym liderem okazał się Wrocław. To nie tylko najbardziej zatłoczone miasto w Polsce (tak samo było w rankingu 2022 r.). Wrocław przewodzi także w zestawieniu zakorkowanych europejskich miast liczących nie więcej niż 800 tys. mieszkańców. W europejskim Top 10 mniejszych ośrodków znalazły się także Łódź i Kraków.

Najbardziej zakorkowane miasta w Europie (do 800 tys. mieszkańców) w 2023 r. (średni czas stracony w korkach w centrum w skali roku)

Wrocław – 107 godz., 21. miejsce na świecie. Genewa – 91 godz., 22. miejsce na świecie. Mesyna – 79 godz., 24. miejsce na świecie. Zurych – 88 godz., 28. miejsce na świecie. Bristol – 89 godz., 35. miejsce na świecie. Łódź – 94 godz., 39. miejsce na świecie. Luksemburg – 79 godz., 45. miejsce na świecie. Edynburg – 74 godz., 50. miejsce na świecie. Kraków – 97 godz., 51. miejsce na świecie. Funchal – 71 godz., 52. miejsce na świecie.

A jak wygląda zestawienie TomTom Traffic Index 2023 w przypadku polskich aglomeracji? To zależy. Twórcy raportu klasyfikowali miasta, uwzględniając centrum oraz obszar metropolitalny. Na podium (w przypadku zatłoczenia ścisłego centrum) są Wrocław, Łódź i Kraków. Tak samo było w ubiegłym roku. Poza podium są zaś Szczecin i Warszawa, których miejsca także nie uległy zmianie w porównaniu zeszłorocznym rankingiem. Wspomniana piątka wraz z Bydgoszczą zmieściła się w Top 100 najbardziej zakorkowanych miast na świecie.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce w 2023 r. (średni czas stracony w korkach w centrum w skali roku)

Wrocław – 107 godz., 21. miejsce na świecie. Łódź – 94 godz., 39. miejsce na świecie. Kraków – 97 godz., 51. miejsce na świecie. Szczecin – 68 godz., 73. miejsce na świecie. Warszawa – 96 godz., 75. miejsce na świecie. Bydgoszcz – 77 godz., 87. miejsce na świecie. Poznań – 72 godz., 105. miejsce na świecie. Lublin – 66 godz., 175. miejsce na świecie. Gdańsk, Gdynia, Sopot – 65 godz., 181. miejsce na świecie. Białystok – 43 godz., 216. miejsce na świecie. Katowice (aglomeracja) – 39 godz., 282. miejsce na świecie. Bielsko-Biała – 37 godz., 318. miejsce na świecie.

Poniżej szczegółowe wyniki danych o ruchu w najbardziej zakorkowanych miastach w Polsce w 2023 r. Dowiesz się, ile średnio potrzeba czasu na przejechanie 10 km w centrum miasta oraz o ile zwykle wydłuża się podróż w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Autorzy raportu wytypowali także najgorszy dzień w roku pod względem natężenia ruchu i korków oraz wskazali dzień tygodnia, w którym najwięcej czasu spędza się w typowej podróży. Przyznaję, że to bardzo ciekawa lektura. Okazało się, że wbrew pozorom nie zawsze to piątek jest najgorszym dniem do jazdy samochodem po mieście.

Smog we Wrocławiu Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Wrocław

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 24 min. 40 s.

Najgorszy dzień w roku – 20 listopada 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 30 min. 20 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – piątek, godz. 15 - 16.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 107 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 12 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 17 min.

Łódź

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 22 min. 10 s.

Najgorszy dzień w roku – 3 lutego 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 30 min. 40 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – środa, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 94 godziny.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 10 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 15 min.

Korki w okolicy Expo Kraków ADRIANNA BOCHENEK

Kraków

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 21 min. 30 s.

Najgorszy dzień w roku – 14 grudnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 28 min. 40 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – czwartek, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 97 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 11 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 15 min.

Szczecin

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 20 min. 20 s.

Najgorszy dzień w roku – 6 grudnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 28 min. 40 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – piątek, godz. 15 - 16.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 68 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 7 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 11 min.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Warszawa

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 20 min. 20 s.

Najgorszy dzień w roku – 30 sierpnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 27 min. 30 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – środa, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 96 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 10 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 15 min.

Bydgoszcz

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 19 min. 20 s.

Najgorszy dzień w roku – 3 lutego 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 26 min. 20 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – środa, godz. 15 - 16

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 77 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 8 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 13 min.

Korek na Rondzie Kaponiera w Poznaniu. Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl

Poznań

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 18 min. 50 s.

Najgorszy dzień w roku – 20 grudnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 22 min. 20 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – środa, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 72 godziny.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 8 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 11 min.

Lublin

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 18 min. 50 s.

Najgorszy dzień w roku – 16 grudnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 22 min. 20 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – środa, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 72 godziny.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 8 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 9 min.

Gdańsk. Wypadek w tunelu pod Martwą Wisłą. 22-latka w szpitalu, ogromny korek z obu stron Fot. tristar.gdynia.pl

Gdańsk, Gdynia, Sopot

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 18 min. 20 s.

Najgorszy dzień w roku – 30 października 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 20 min. 50 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – czwartek, godz. 16 - 17.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 65 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 7 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 10 min.

Białystok

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 15 min. 40 s.

Najgorszy dzień w roku – 16 grudnia 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 19 min. 10 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – wtorek, godz. 15 - 16.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 43 godziny.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 5 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 6 min.

Korek na ul. Granicznej w Katowicach Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

Katowice

Średni czas przejazdu 10 km w 2023 r. – 13 min. 40 s.

Najgorszy dzień w roku – 15 listopada 2023 r.

Średni czas przejazdu 10 km w najgorszy dzień roku – 17 min. 40 s.

Najgorsza pora do jazdy w tygodniu – wtorek, godz.

Dodatkowy czas jazdy w godzinach szczytu – 39 godzin.

Dodatkowy czas jazdy w porannych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 4 min.

Dodatkowy czas jazdy w popołudniowych godzinach szczytu na dystansie 10 km – 7 min.

Bielsko-Biała