Dał popis, jak nie należy jeździć. Utknął między rogatkami i wyhamował pociąg

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym z przejazdów kolejowych w Świebodzinie (woj. lubuskie), a nagranie tego zdarzenia pochodzące z monitoringu opublikowali ku przestrodze policjanci. Na filmie widzimy, jak mężczyzna kierujący samochodem marki Audi, pomimo czerwonych sygnałów i opadającego szlabanu zdecydował się wjechać na przejazd. Kiedy znalazł się na torowisku nie mógł już kontynuować dalszej jazdy z powodu opuszczonej rogatki po drugiej stronie przejazdu. Więcej podobnych zdarzeń opisujemy na Gazeta.pl.

Maszynista wyhamował pociąg

Sytuacja ta mogła skutkować olbrzymią tragedią. Szczęśliwie kierujący zjechał na tyle blisko szlabanu, że nie doszło do kolizji z pociągiem, który został wyhamowany przez maszynistę. Jak czytamy w policyjnym komunikacie prasowym, kierowca otrzymał 2500 złotych mandatu, a do jego konta przypisano 15 punktów karnych. Zmotoryzowany popełnił wykroczenie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym - "Kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone".

W takiej sytuacji należy wyłamać zaporę

Czerwone światło na sygnalizatorze i opadające szlabany kategorycznie oznaczają zakaz wjazdu za zapory. Zignorowanie tych sygnałów, bez względu na to czy przyczyną jest pośpiech, czy rozproszona uwaga może doprowadzić do tragedii. W przypadku utknięcia pojazdu na przejeździe kolejowym zmotoryzowany powinien bezwzględnie jechać dalej wyłamując szlaban i opuścić torowisko.

Dla przypomnienia, złamanie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym grozi mandatem. Karę finansową poniesie nie tylko kierowca, ale również rowerzysta i pieszy. Co więcej, wykroczenie to w przypadku recydywy (ponowne popełnienie go w ciągu dwóch lat) grozi podwójną kwotą mandatu.