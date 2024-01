Nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2024 r. Aż 37 nowych lokalizacji, w tym A1, S7 i A2

Piraci drogowi nie będą mieli powodów do zadowolenia w tym roku. Na mapie odcinkowych pomiarów prędkości pojawi się ponad 30 nowych punktów. Nie tylko na lokalnych krajowych drogach, ale także tych szybkiego ruchu. OPP to jedna z najskuteczniejszych broni do walki ze zbyt szybko jeżdżącymi kierowcami. Wcale nas nie dziwi, że na polskich drogach pojawia się tyle nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Zbyt szybka jazda to wciąż jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Trzymamy kciuki, żeby nowe OPP przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa. W ostatnich latach z roku na rok jest coraz lepiej.

Odcinkowy pomiar prędkości - jak działa?

Odcinkowy pomiar prędkości jest wyraźnie oznakowany specjalnymi tablicami - kierowca doskonale wie, gdzie odcinek pomiarowy się zaczyna, a gdzie kończy. Jest też w większości przypadków lokalizowany w miejscach o jednorodnym ograniczeniu prędkości - tak, aby wyliczenie średniej szybkości przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) było możliwie najłatwiejsze. Jakie ograniczenia obowiązują w ramach odcinkowego pomiaru prędkości? Wszystko tak naprawdę zależy od typu drogi. Na autostradzie będzie to 140 km/h, na ekspresówce dwujezdniowej 120 km/h, podczas gdy na drodze krajowej jednojezdniowej dwukierunkowej 90 km/h.

Zdarzają się drogi, na których ograniczenie jest niższe, ale wtedy informują o tym oczywiście stosowne znaki. Jak działa OPP? System zapisuje, o której godzinie dany samochód wjechał na odcinek, a potem o której z niego zjechał. Na tej podstawie wylicza średnią prędkość. Jeśli była wyższa niż obowiązująca na tej drodze, to kierowca może się spodziewać mandatu.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2024 r. Wielka lista:

Mazowieckie: Otrębusy - Kanie-Otrębusy; droga 719

Mazowieckie: Białobrzegi - obwodnica miasta Białobrzegi; S7

Mazowieckie: Drwalew - Chynów: obwodnica miast Drwalew i Chynów; droga 50

Mazowieckie: Mszczonów: obwodnica miasta Mszczonów; droga 50

Mazowieckie: Wyszków: obwodnica miasta Wyszków; S8

Kujawko-pomorskie/łódzkie: Siemionki - okolice MOP Strzelce

Łódzkie: Łódź - ul Chocianowicka - Łaskowice; droga 1120E

Łódzkie: Bychlew - Bychlew - Jadwin; droga 485

Łódzkie: Biała Pierwsza - Biała Pierwsza 42- Biała Rządowa; droga 74

Łódzkie: Mokra Prawa - Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A; droga 70

Podkarpackie: Rzeszów-Nosówka: ul. Dębicka; droga 1391

Podkarpackie: Dukla: Trakt Węgierski; droga 19

Podkarpackie: Nowa Dęba: ul. ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 6; droga 9

Podkarpackie: Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka; droga 835

Podkarpackie: Lutcza: Lutcza 491 - Lutcza 782; droga 19

Podkarpackie: Podgrodzie: Podgrodzie 89-142; droga 94

Dolnośląskie: Kostomłoty - Kąty Wrocławskie; A4

Dolnośląskie: Wrocław: al. Jana III Sobieskiego; droga 105392D

Dolnośląskie: Bierzów - Przylesie; droga 403

Zachodniopomorskie: Łubianka - Brynka; droga 151

Lubuskie: Białcz: słupki pikietażowe 21+000 do 24+150; droga 132

Opolskie: Kietlice - Klisino: droga 416

Śląskie: Jankowice/Świerklany; droga 929

Śląskie: Katowice - Nikodema i Józefa Renców; droga 902

Śląskie: Suszec/Kobielice; droga 935

Śląskie: Zabrze - Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego; droga 88

Śląskie: Gliwice - Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego; droga 88

Ślaskie: Mikołów - Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego; droga 88

Śląskie: Mikółów - ul. Gliwicka; droga 44

Wielkopolskie: Tarnów Podgórne - Poznań Ławica; S11

Wielkopolskie: Konin: MOP Leonia/Kuny - PPO Żdżary; A2

Lubelskie: Hrubieszów; droga 844

Lubelskie: Gołąb: słupki pikietażowe 107 km 900 m do 111 km 600 m

Kujawsko-pomorskie: Rogoźno Zamek - Kłódka; droga 16

Kujawsko-pomorskie: Rycerzowo: od 70 km do 63 km; droga 251

Kujawsko-pomorskie: węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek; A1

Pomorskie: Borcz - Babi Dół; droga 21

Pomorskie: Borowo: ul. Gdańska 2 - Turystyczna 1; droga 211

Podlaskie: Baciuty - Łupianka Stara; droga 678

Mandaty za prędkość na odcinkowych pomiarach prędkości:

