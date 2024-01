Nowe fotoradary na polskich drogach. Przy nich zatrzymasz się na zielonej strzałce

Główny Inspektorat Transportu drogowego pochwalił się efektami rozbudowy systemu CANARD — Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Jego zadaniem jest pilnowanie przy pomocy urządzeń elektronicznych, aby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami. Najciekawszymi urządzeniami, w które ostatnio zaopatrzył się GITD są zupełnie nowe fotoradary Jenoptik TraffiStar SR390. To najnowocześniejsze produkty w swojej klasie, a ich możliwości naprawdę robią wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zderzenie dwóch aut w Lublinie. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze

Jenoptik TraffiStar SR390 jest wielofunkcyjny. To znacznie więcej, niż tylko fotoradar

Nazywanie TraffiStara SR390 fotoradarem to spore niedomówienie, bo służy nie tylko do kontroli prędkości. Oprócz tego potrafi przyłapać piratów drogowych na przejeździe na czerwonym świetle przez skrzyżowanie, a nawet kierowców, którzy nie zatrzymują się zgodnie z przepisami na tzw. zielonej strzałce. Powszechnie wiadomo, że to krajowa bolączka. Dodatkową funkcjonalnością urządzeń TraffiStar SR390 jest możliwość montażu w niemal każdym miejscu, nawet w radiowozach.

Pełna lista możliwości Jenoptik TraffiStar SR390 jest naprawdę długa. Nowy niemiecki fotoradar pracuje skutecznie w każdych warunkach atmosferycznych, ma duży zasięg oraz łączy kilka technologii: radarową, optyczną (kamera wysokiej rozdzielczości) i lampę błyskową. Zestaw współpracuje z pętlami indukcyjnymi (chociaż nie są konieczne, bo sprzęt działa również na zasadzie wideodetekcji) i rozpoznaje tablice rejestracyjne przejeżdżających aut. Fotoradar może niezależnie monitorować ruch na czterech pasach ruchu jednocześnie, odróżniać samochody osobowe od ciężarowych, które obowiązują inne ograniczenia, rozpoznawać, jakimi pasami można jechać na wprost, a które służą tylko do skrętu.

Jedną z zalet fotoradaru TraffiStar SR390 jest możliwość montażu w pojazdach

Oprócz tego TraffiStar SR390 wykrywa przejazd na czerwonym świetle, nielegalne zawracanie, a nawet niezatrzymanie się w trakcie manewru skrętu na pasie, na którym jest "zielona strzałka" (sygnalizator S-2). Ponieważ kamera, w którą jest wyposażony TraffiStar SR390 ma wysoką rozdzielczość, jej nagrania są wysokiej jakości nawet przy słabej widoczności i złych warunkach atmosferycznych. Dlatego da się ich używać jako dowodów popełnienia wykroczeń z udziałem pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu.

W dodatku fotoradar TraffiStar SR390 jest tak nieduży i lekki (waży ok. 7,5 kg samodzielnie i 35 kg wraz z obudową), że można go łatwo umieścić na niemal każdym elemencie drogowej infrastruktury, a po wyjęciu z ochronnej obudowy nawet umieścić w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu może zastąpić tradycyjne wideorejestratory, a przy tym nie wymaga od policjantów skomplikowanej procedury pomiarowej: zrównania się z kontrolowanym pojazdem i poruszania przez określony czas ze stałą prędkością w linii prostej.

Postęp pozwolił na zmniejszenie rozmiarów i ceny niemieckich fotoradarów

Podsumowując, nowy fotoradar TraffiStar SR390 jest bardzo nowoczesnym urządzeniem o zaawansowanych możliwościach i dużej miniaturyzacji. Postęp techniczny sprawił, że nawet jego cena, która wynosi nieco ponad 200 tys. zł, nie stanowi przeszkody. Poniesiony koszt szybko się zwróci, dlatego można spodziewać się coraz większej liczby takich urządzeń na krajowych drogach.

Najnowsze fotoradary będą zastępować wysłużone modele Fotorapid CM wraz z już znanymi urządzeniami Mesta Fusion RN i MultaRadar CD. Łącznie GITD ma kupić w najbliższym czasie aż 128 sztuk różnych nowych fotoradarów. Wśród dotychczas wymienionych niemal 250 fotoradarów na razie znalazły się tylko dwa Jenoptiki TraffiStar SR390, ale to nie ostatnie słowo inspektoratu. Pierwszy zadebiutował w Warszawie w al. Stanów Zjednoczonych, drugi w Bytomiu na ul. Wrocławskiej. Jenoptik TraffiStar SR390 zwykle jest umieszczany w charakterystycznej pionowej obudowie Robot, ale ze względu na niewielkie rozmiary i tak łatwo je przegapić. Jest jednak sposób, aby nie bać się nowych groźnych fotoradarów TraffiStar SR390. Wystarczy zacząć jeździć zgodnie z przepisami...