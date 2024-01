Pieszy-akrobata przeszedł przez przejście na rękach. Policja: Fenomen zgodny z przepisami

Zobacz wideo

Jakiś czas temu mogliśmy poznać przypadek pieszego, który dał popis swoich tanecznych umiejętności na przejściu w Szczecinie. Trzeba przyznać, że wiele mu brakuje do gracji i lekkości Michaela Jacksona, czy też Patricka Swayze, jednak egoizmu i buty ma pod dostatkiem. Jeżeli nie mieliście okazji zaznajomić się z "wyczynem" tego delikwenta, nagranie, na którym go uchwycono, znajdziecie poniżej.

REKLAMA

Łaziska Górne. Pieszy przeszedł przez przejście na rękach

Są jednak tacy piesi, którzy swoim niecodziennym zachowaniem nie tyle ile denerwują, co zaskakują. Jednym z nich jest mężczyzna, który 31 grudnia przeszedł na rękach przez jedno z przejść dla pieszych w Łaziskach Górnych. Co prawda, trudno przyklasnąć takiemu pomysłowi, jednak w tym przypadku pieszy starał się jak najszybciej opuścić pasy, a do tego dostarczył nieco rozrywki ustępującym mu pierwszeństwa kierowcom. Dodatkowo na koniec im jeszcze podziękował.

Pieszy przeszedł przez przejście na rękach. Policja: Wszystko w porządku

Redakcja TVN24 poprosiła policję o komentarz w tej niecodziennej sprawie. "Jesteśmy w szoku, że się udało, ale analizując dwa główne przepisy ruchu drogowego w zakresie pieszych - artykuł 13 i 14 ustawy prawo o ruchu drogowym - pan nie dopuścił się żadnego czynu zabronionego, żadnego wykroczenia" - stwierdza oficer prasowa mikołowskiej komendy, asp. Ewa Sikora. "Nawet zatrzymał się, poczekał, samochody się zatrzymały, a na koniec podziękował kierowcom. Gdyby nie szedł na rękach, to byłby wzorowym pieszym" - skwitowała funkcjonariuszka.

Co ciekawe, również internauci pozytywnie odnoszą się do zachowania mężczyzny. "Zatrzymał się przed przejściem, upewnił się, że kierowcy go widzą i zamierzają się zatrzymać i dopiero ruszył. I tak należy przechodzić przez przejście dla pieszych" - stwierdza jeden z komentujących. "Równe tempo, ostrożne wejście, jasna koszulka i podziękowania dla kierowców - wzorowy pieszy, zwiastun lepszego roku" - dodaje inny. Pozostaje życzyć kierowcom, by tylko takich kulturalnych przechodniów napotykali na swojej drodze.