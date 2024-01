Nowy rok, nowy podatek. Kierowcy zapłacą więcej za m.in. kawę na stacji

Okazuje się, że benzyna E10 nie jest jedyną noworoczną nowością, na jaką kierowcy mogą natknąć się na stacjach. Od 1 stycznia w życie wszedł podatek od plastiku, którym obciążone zostaną wszystkie produkty zapakowane w pojemniki z tworzyw sztucznych. W związku z tym musimy przygotować na wyższe ceny przy zamawianiu m.in. kawy.

Podatek od plastiku. O jakiej kwocie mowa?

Kwoty podatku zostały ustanowione jeszcze w grudniu za pomocą trzech rozporządzeń:

w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2686)

w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2686)

w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2683)

Podatek doliczany jest do ceny każdego "produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem". Co jasne, obciążeni nim będą głównie konsumenci, od których przedsiębiorcy będą pobierać opłatę wliczoną w cenę zamawianego produktu. Zgodnie z zapisami ustaw mowa tutaj o kwocie:

0,20 zł - w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

0,25 zł - w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności [...].

Podatek od plastiku. Skąd pomysł?

Podatek wynika z wprowadzenia w życie zapisów nowelizacji ustawy z 14 kwietnia 2023 roku, która dotyczy obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Oczywiście wszystko w myśl ekologii oraz unijnych przepisów. Jak tłumaczy Maria Andrzejewska, dyrektor UNEP/GRID-Warszawa, cytowana przez RMF24, aktualnie ok. 98 proc. (łącznie ok. 400 mln ton) tworzyw sztucznych wytwarzanych jest z paliw kopalnych. Co więcej, do 2050 rok przewiduje się, że ich produkcja wzrośnie aż trzykrotnie.

Musimy mówić o obniżeniu emisyjności w tej branży. Jednym z takich kierunków jest wykorzystywanie recyklatu, czyli surowców wtórnych pochodzących z recyklingu. To jest bardzo ważny kierunek i tego dotyczy tzw. plastic tax. On ma mobilizować przede wszystkim do odzyskiwania odpadów. Głównie chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych. Z drugiej strony chodzi też o zwiększanie zawartości surowca wtórnego. Nadrzędnym przesłaniem jest to, żebyśmy ograniczali ilość opakowań i tego typu produktów w naszym życiu

- wyjaśnia Andrzejewska.

Podatek nie jest jedyną zmianą, która dotknie przedsiębiorców. Będą musieli wycofać z użytku wszelkie plastikowe słomki, sztućce, patyczki higieniczne, talerze oraz pojemniki na żywność. Jeżeli nie będą się stosować do nowych przepisów, czekają ich wysokie kary. Mowa tutaj o grzywnach w wysokości od 500 zł do aż 500 tys. zł! Co więcej, zobowiązani są także edukować konsumentów w kwestii negatywnego wpływu plastiku na środowisko oraz konsekwencji związanych z jego nieprawidłowym recyklingiem.