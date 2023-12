Te Toyoty, VW, Fiaty, Skody i Ople nie lubią się z benzyną E10. Od stycznia to problem

Nowe paliwo, które pojawi się na polskich stacjach już w styczniu 2024 r., bardzo interesuje i ich przeraża. Zwłaszcza, że zmiana dotyczy najtańszej benzyny, którą do baków leje większość z nas. Na szczęście możemy wszystkich uspokoić. Znakomita większość samochodów nad Wisłą nie będzie miało problemów z benzyną z wyższą zawartością biokomponentów. Z E10 korzysta już wiele krajów Europy i nigdzie nie doprowadziła do masowych awarii. To nie tylko bogate kraje zachodu, ale też Litwa, Rumunia, Słowacja, Łotwa czy Węgry.

REKLAMA

Najczęściej przyjmuje się, że benzynę E10 można tankować do większości samochodów wyprodukowanych na rynek europejski od 2000 roku wzwyż. Takie stanowisko ma m.in. poważany niemiecki automobilklub ADAC.

Zobacz wideo Wyczyny pijanego kierowcy zaskoczyły pracowników czeskiej stacji benzynowej

Benzyna E10 - gdzie sprawdzić, czy nasz samochód może na niej jeździć?

Dzisiaj bierzemy pod lupę najpopularniejsze marki samochodów, które królowały w rankingach sprzedaży w ostatnich kilkunastu latach. Skarbnicą wiedzy, z której wyciągaliśmy samochody jest raport Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA). Podobne zestawienia przygotowały także inne organizacje. Informacje o ryzykownych modelach znajdziecie także na stronach producentów. Zawsze można także zadzwonić do salonu waszej marki i dopytać. W większości przypadków usłyszycie, że wasz samochód nie będzie miał problemów z benzyną E10.

Działa także polska rządowa strona https://e10.klimat.gov.pl/. Wystarczy wpisać markę, model i rok auta oraz, co dziwne, zadeklarować, że samochód ma napęd benzynowy. Stawiamy tu jednak gwiazdkę. Narzędziu zdarzają się błędy, a w naszym motoświatku viralowo rozszedł się komunikat, że strona twierdzi np. że elektryczne renault zoe może jeździć na benzynie, ale w większości przypadków powinna działać dobrze.

Fiat i benzyna E10 - które modele mogą mieć problem

W raporcie ACEA w przypadku Fiata wypunktowano kilka modeli, ale nie ma powodów do obaw. Wszystkie benzynowe Fiaty zgodne z Euro 3 lub nowsze produkowane po 2000 r. nie mają problemów z nową benzyną E10. Na liście wyjątków znajdziemy następujące modele:

Barchetta: 1.8 16V

Bravo/Brava (182): 1.6 16V

Doblò: 1.6 16V

Marea: 1.6 16V, 2.0 16V

Multipla: 1.6 16V

Palio: 1.6 16V

Punto (188): 1.8 16V

Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V

Skoda i benzyna E10 - problemy

W przypadku Skody w ogóle nie ma powodów do obaw. ACEA podaje tylko jeden wyjątek czeskiego samochodu, który może mieć problemy z paliwem E10. To Skoda Felicia 1.3 OHV (moc 40 lub 50 kW) z lat 1994-2001. Mało zostało już tych samochodów na rynku, właściciele aut jednej z najpopularniejszych marek nad Wisłą nie mają się więc czego obawiać.

Volkswagen i benzyna E10 - problemy

Znacznie dłuższa jest za to lista problematycznych Volkswagenów. Nie chcemy jednak was straszyć. Znakomita większość samochodów niemieckiej marki bez problemu dogada się z nową benzyną E10. W końcu Volkswagen jest też szalenie popularny na zachodzie, gdzie E10 już znajduje się w dystrybutorach, a my nie słyszeliśmy o żadnych awariach. Kłopoty z E10 mogą mieć silniki FSI z lat 2000 do 2006. Na liście ACEA znalazły się następujące samochody z konkretnymi latami produkcji:

Lupo 1.4 (77 kW) produkowany od sierpnia 2000 do listopada 2003 (rok modelowy 2001-2004)

Polo 1.4 FSI (63 kW) produkowany od lutego 2002 do czerwca 2006 (rok modelowy 2002-2006)

Golf IV 1.6 FSI (81 kW) produkowany od listopada 2001 do maja 2004 (rok modelowy 2002-2004)

Golf IV Variant 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 do października 2006 (rok modelowy 2002-2006)

Bora 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 do września 2005 (rok modelowy 2002-2005)

Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 do września 2005 (rok modelowy 2002-2005)

Golf V 1.4 FSI (66 kW) produkowany od listopada 2003 do listopada 2004 (rok modelowy 2004-2005)

Golf V 1.6 FSI (85 kW) produkowany od sierpnia 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Golf V 2.0 FSI (110 kW) produkowany od stycznia 2004 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Touran 1.6 FSI (85 kW) produkowany od listopada 2002 do maja 2004 (rok modelowy 2003-2004)

Touran 2.0 FSI (110 kW) produkowany od października 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004)

Toyota i benzyna E10 - problemy

A jak sprawa wygląda w Toyocie, która króluje na naszym rynku? Tutaj także właściciele nie mają powodów do obaw. W raporcie znalazły się zaledwie dwa wyjątki i nie dotyczą bestsellerów. Wszystkie modele sprzedawane w Europie po 1998 r. dogadują się z E10 poza:

Toyotą Avensis 2.0 1AZ-FSE produkowaną od lipca 2000 do października 2008

Drugi Avensis na liście to silnik 2.4 2AZ-FSE produkowany od czerwca 2003 do października 2008

A co z markami francuskimi? Peugeot, Citroen, Renault i benzyna E10

Po polskich drogach jeździ także sporo samochodów francuskich. Dawny koncern PSA ma prosty komunikat. Wszystkie Peugeoty, Citroeny i DS-y wyprodukowane po 2000 roku są przystosowane do benzyny E10. Z kolei Renault przygotowało listę wyjątków. Nie jest długa, Ogólnie wszystkie modele sprzedawane po 1 stycznia 1997 r. jeżdżą na E10 poza:

Renault 19

Megane 1 z silnikiem 2.0 litre F5R 700

Megane 1 z silnikiem 2.0 litre F5R 740

Laguna 2 z silnikiem 2.0 litre F5R 782

Do tego dochodzą następujące wyjątki z lat 2000-2002.