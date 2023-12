Nowe nieoznakowane radiowozy dla techników kryminalistyki. Wszystkie z wtyczką

Szczecińscy policjanci w ramach proekologicznej modernizacji środków technicznych wykorzystywanych przez zachodniopomorskich kryminalistyków, nabyli nowe pojazdy służbowe. Wprowadzenie do floty czterech kompaktowych samochodów z nadwoziem typu kombi, zrealizowano w ramach projektu "Zakup pojazdów o napędzie hybrydowym typu plug-in dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie". Samochody współfinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. O nowoczesnym sprzęcie służb mundurowych więcej piszemy na Gazeta.pl.

Wszystkie auta to Kie Ceed Sportswagon. Jak informują policjanci, wybór nadwozia kombi cechującego się pakowną przestrzenią bagażową wynikał ze specyfiki służby kryminalistycznej, wymagającej często stosowania dużej ilości różnego rodzaju środków i materiałów technicznych. Sprzęt jest transportowany na miejsce zdarzenia, w celu sprawnego zabezpieczenia pozostawionych przez sprawcę śladów.

Dwa auta trafią do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, jeden radiowóz do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a ostatni samochód będzie służył funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Kompakty z wtyczkami

Nieoznakowane radiowozy wyposażone w ukryte oświetlenie i sygnały dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, mają napęd typu plug-in hybrid. Oznacza to, że konstrukcja układu napędowego zawiera akumulator, który można ładować zarówno podczas jazdy, jak i po podłączeniu kablem do zewnętrznej sieci energetycznej. Jazda może odbywać się przy wykorzystaniu wyłącznie energii elektrycznej, co ma wpływ na ograniczenie emisji szkodliwych spalin wpływających na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Moc i osiągi hybrydowego radiowozu

Pod maską pracuje wolnossąca jednostka benzynowa 1.6 GDI PHEV, która jest zespolona z silnikiem elektrycznym oraz automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów 6DCT. Generowana moc wynosi 141 KM i 265 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,8 s, a prędkość maksymalna dochodzi do171 km/h. Napęd trafia na przednią oś. Podawane przez producenta zużycie paliwa w cyklu mieszanym zostało obliczone na 1,3–1,5 l/100 km. Akumulator litowo-jonowo-polimerowy o pojemności 8,9 kWh pozwala przejechać w trybie elektrycznym do 57 km. Czas ładowania prądem 3.3 kW wynosi poniżej trzech godzin.